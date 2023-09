Oberndorf hofft auf einen Umschwung

Die Pleite gegen Tabellenführer Euratsfeld gibt Oberndorfs Coach Rainer Hudler zu denken. Vor allem, wie seine Mannschaft in den ersten 30 Spielminuten aufgetreten war, stößt ihm sauer auf: „Die Leistung war von einigen Spieler gelinde gesagt nicht kampfmannschaftstauglich. Es fehlte an der nötigen Zweikampfbereitschaft und Einstellung. Hier geht es um die Basics des Fußballsports. Das passiert uns leider zum wiederholten Male. Wir müssen uns hier allesamt hinterfragen und nach Lösungen suchen, um diese schwierige Zeit bald hinter uns lassen zu können.“

Auf dem Weg zurück in die Erfolgsspur wird ein Neuzugang vom Sommer nicht mehr mit dabei sein. Der Verein trennte sich in der Vorwoche von Offensivspieler Ibrahim Serdar. Dazu Hudler: „Seine sportlichen Leistungen waren einfach zu wenig. Wir haben ihn als Führungs- und vermeintlichen Unterschiedsspieler verpflichtet. Diese Rolle hat er aber nicht erfüllen können. So ein Abgang mitten in der Herbstmeisterschaft in zwar bitter, war aber die richtige Entscheidung. Jetzt kann wieder Ruhe einkehren.“ In Euratsfeld begann die Partie für Oberndorfs Kicker ebenfalls denkbar schlecht.

Durch Gegentreffer in der sechsten und 13. Spielminute lagen die Gäste rasch mit 0:2 in Rückstand. In der 27. Minute folgte dann zu allem Überdruss noch der Ausschluss von Fabian Hebenstreit wegen wiederholtem Foulspiel. Erst danach kamen die Melktaler in die Gänge. Der Anschlusstreffer lag nach der Halbzeitpause in der Luft. Nach dem verschossenen Elfmeter von Lukas Puchegger (60.) und dem 0:3 aus einem Konter war der Glaube an eine sportliche Aufholjagd jedoch zu Nichte gemacht. Hudler gesteht: „Bei so einem Spielverlauf ist es quasi unmöglich, ein Spiel zu gewinnen.“

Im nächsten schwierigen Heimspiel gegen die Amateure von Bundesligist Amstetten wollen die SVO-Kicker die sportliche Durststrecke beenden. Hudler gibt sich kämpferisch: „Auch wenn die Amstettner zuletzt mit drei, vier Profispielern angetreten sind, wollen wir zeigen, dass wir das Zeug haben, auch gegen eine solche Mannschaft bestehen zu können.“