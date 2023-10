Oberndorf-Trainer Hudler: „Der Konjunktiv hilft uns nicht weiter“

Seit sieben Spieltagen warten die SVO-Kicker auf einen vollen Erfolg. Beim Duell bei Aufsteiger Loosdorf lagen die Gäste bis zur 92. Minute mit 2:1 in Front. Ein Gegentreffer nach einem Gestocher ließ den Oberndorfern den bereits sicher geglaubten Sieg noch durch die Hände gleiten. Dies passierte der Truppe von Coach Rainer Hudler bereits zum dritten Mal. In Blindenmarkt kassierten sie den 1:1-Gegentreffer in der 83. Minute.

Beim 1:1-Remis gegen Aufsteiger Waidhofen/Ybbs fiel das entscheidende Verlusttor in der 93. Minute. In Loosdorf wiederholte sich das nun wieder. Hudler enttäuscht: „Wir müssten bereits sechs Punkte mehr am Konto haben. Dann wären wir in der Tabelle in unmittelbarer Reichweite zur Tabellenspitze und voll im Plansoll.“ Er gesteht im selben Atemzug: „Der Konjunktiv hilft uns aber nicht weiter. Wir müssen hart an uns arbeiten. Ich bin mir sicher, dass sich trotz unserer derzeitigen Unserie das Blatt schon bald wieder wenden wird. Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Dies macht sich leider in wichtigen Spielsituationen bemerkbar.“

Dies war auch in Loosdorf der Fall. Die Gäste führen durch Treffer der stark aufspielenden Youngsters Alexander Stöhr und Lukas Eder bereits mit 2:0. Gerade dieses talentierte Offensiv-Duo vergab jedoch die Riesenchance auf das entscheidende 3:0, als Eder alleine auf den gegnerischen Keeper zulaufend im 1:1-Duell scheiterte und der mitlaufende Stöhr den abprallenden Ball aus 20 Metern nicht im verwaisten gegnerischen Gehäuse unterbrachte. Geht es nach Hudler, soll nun beim Auswärtsspiel beim SV Oed/Zeillern der sportliche Umschwung geschafft werden.

Er gibt sich kämpferisch: „Mit Patrick Bachtrögler und Philipp Penzenauer kehren zwei zuletzt gesperrte Spieler in den Kader zurück. Wir werden ohne Angst in die Partie gehen, alles geben, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Wir brauchen einen Sieg, damit wir uns in der Tabelle wieder nach oben orientieren können.“ Ein Fragezeichen steht hinter Elias Schragl, der in Loosdorf aufgrund von muskulären Problemen bereits nach acht Spielminuten vom Feld musste.