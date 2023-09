Oberndorf tritt auf der Stelle

Die SVO-Kicker sehnen sich nach einem vollen Erfolg. Nach dem ausgezeichneten Saisonstart mit zwei Siegen in Serie dauert die Durststrecke mittlerweile bereits vier Partien lang an. Für Oberndorfs Coach steht aber eines fest: „Der gute Meisterschaftsauftakt hat alle, inklusive mich, ein wenig geblendet. Die letzten Ergebnisse haben uns gezeigt, dass wir nach dem Umbruch im Team doch noch nicht ganz so weit sind, wie wir vielleicht gedacht haben. Wir haben im Sommer viel Routine in der Mannschaft verloren. Meine junge Truppe kämpft deshalb noch mit einigen Auf und Abs.“

Das war auch beim 1:1 gegen Tabellenschlusslicht Hainfeld sichtbar. Die Gäste verteidigten mit neun Spielern und der rasche 0:1-Gegentreffer nach nur neun Minuten machte es für die Gastgeber nicht einfacher. Hudler gesteht: „Es war schwierig, Lücken in den Abwehrreihen zu finden. Ich kann meiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Sie hat alles probiert, und zum Glück sind wir durch den späten Treffer von Lukas Puchegger dafür auch belohnt worden.“ Es hätte aber auch anders ausgehen können, da die Hainfelder beim Stand von 1:0 zwei Topchancen (Stangenschuss und Glanzparade von SVO-Keeper Christoph Graf) auf das 2:0 ausgelassen hatten. Die Melktaler bekommen es nun auswärts mit dem Tabellenzweiten Euratsfeld zu tun. Die Euratsfelder halten aber bereits bei zwei Niederlagen. Wenn es nach Coach Hudler geht, sollten es nach dem Wochenende drei sein.

Er betont: „Die Liga ist sehr ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen, warum nicht wir Euratsfeld. Es wäre auf jeden Fall nach den drei Remis Zeit für einen vollen Erfolg.“

Ob Abwehrchef Zoran Marinovic, der sich mit Adduktorenproblemen herumplagt, und Julian Tanzer (Knieblessur) mit von der Partie sein werden, ist fraglich.