Oed mit neuem Keeper. Legionäre am Prüfstand

Die typischen Abläufe innerhalb einer Transferphase machen auch vor Oed nicht halt. Zuerst gibt es zumeist eine Zusage, die aber dann wenig später wieder in Frage gestellt wird. So kommt die sportliche Führung unter Zugzwang, da ja nicht immer bis zur letzte Minute gewartet werden kann. Der Abgang von Keeper Aigner zeichnete sich in Oed jedoch ab. „In den letzten Jahren kam Sebastian immer wieder mit Abwanderungsgedanken zu uns. Das hat sich in der Vergangenheit aber immer zerschlagen. Jetzt zieht es ihn nach Ardagger. Er will in die Regionalliga. Davor hatte er uns aber bereits zugesagt, dass er bleibt“, schildert Leopold Mühlböck den Ablauf der Geschichte. Oed begab sich auf die Suche, die unter anderem auch in Neustadtl bei Sebastian Hönigl ankam. Der entschied sich jedoch für Mauer/Öhling. Zu guter letzt konnte der Sporliche Leiter aber eine familiäre Lösung anbieten. Denn Sohn David, zuletzt in Wels engagiert, sagte zu und steht ab nun im Tor von Oed.

David Mühlböck ist neuer Einser-Keeper

„Damit ist dieses Kapitel für uns beendet, wir haben einen neuen Einser. Fabian Spindler und Elias Tauber bleiben die zweiten Torhüter“, zieht Mühlböck einen Schlussstrich. Nicht abhaken kann er jedoch die Legionärsfrage. Jiri Valenta und David Capek, die ja in der Winterpause geholt wurden, dürften auch in der neuen Saison ein Leiberl haben. Fraglich ist jedoch die Situation der beiden weiteren Legionäre. Pavel Elias und Radek Hrdy zählen ja zu den Langzeitverletzten. Sie spielten schon sehr lange nicht mehr. Ob sie wieder einmal im Dress von Oed dem runden Leder nachjagen, ist eher unwahrscheinlich. „Elias bekommt erst die Schrauben heraus und Hrdy kämpft ja mit zwei Verletzungen in Folge. Mehr als zwei Legionäre wird es in Oed aber nicht geben“, gibt Mühlböck die Richtung vor.