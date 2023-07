Offensivpower für Oberndorf

Nachdem mit Aleksander Vasic, Jasmin Fejzic und Nedim Becirovic gleich drei Spieler, die im Winter nach Oberndorf wechselten, wieder den SVO verlassen hatten, waren die Verantwortlichen gezwungen zu handeln. Gleich ein Trio kommt nach Oberndorf. Allen voran Patrick Bachtrögler. Der Offensivspieler agierte zuletzt bei Landesligist Rohrbach und soll nun die Fäden im Offensivspiel der Hudler-Truppe ziehen. „Er ist ein super Typ und passt mit Sicherheit in unsere Mannschaft. Außerdem hat er Landesliga-Erfahrung, die er bei uns einbringen wird“, freut sich Teammanager Julian Punz. Einen der weiteren Gründe für den Wechsel gab Punz ebenfalls bekannt: „Patrick wird im August Vater und er wollte nicht mehr so lange Strecken fahren. Mit ihm haben wir den gewünschten Offensivspieler schneller bekommen als erhofft.“

Doch auch am Stürmersektor schlugen die Oberndorfer nochmals zu. Ibrahim Serdar lief zuletzt in der Wiener Stadtliga für Auhof auf. Selbst durchlief er den Nachwuchs bei Rapid Wien und spielte auch in der Regionalliga bei Schwechat. „Ich bin überzeugt von seiner Qualität. Außerdem passt er auch von der Altersstruktur ins Team. Er ist noch jung, aber hat schon Erfahrung“, erklärt Punz. Junger Defensivallrounder

noch angedocktDoch auch in der Defensive schlugen die Oberndorfer noch einmal am Transfermarkt zu. Florian Marschner ist in der Defensive universell einsetzbar. Der 21- Jährige spielte zuletzt bei Schwechat. Seine Ausbildung genoss er übrigens in der Ried-Akademie und spielte danach in der oberösterreichischen Bezirksliga. Der 1,86-Meter große Spieler kann auf der Sechserposition wie auch als Innenverteidiger eingesetzt werden. „Florian hatte sich zuletzt in Wien nicht mehr wohlgefühlt und wollte zurück aufs Land. Durch ein wenig Glück haben wir ihn für uns gewinnen können“, freute sich Punz. Damit ist das Transferprogramm der Oberndorfer auch abgeschlossen. Für Julian Punz liegt die Verantwortung nun bei Trainer Rainer Hudler, die Mannschaft bis zum Meisterschaftsstart auf Vordermann zu bringen. „Ich werde jetzt mit Sicherheit nicht in Euphorie verfallen. Jetzt gilt es einmal, die Vorbereitung gut zu absolvieren, und in der Meisterschaft wird sich zeigen, ob wir gute Transfers getätigt haben“, erklärte Julian Punz. Zumindest einen besseren Herbst als letzte Saison dürfen sich die Oberndorfer schon erhoffen. Nachdem man als Tabellenschlusslicht überwinterte, wurden die Verantwortlichen aktiv und es gelang mit einem starken Start ins Frühjahr der Klassenerhalt. Gegen Ende ging der Hudler-Elf aber die Luft aus. „Leider hatten wir zahlreiche Verletzte. Vor allem unsere Unterschiedsspieler waren lange Zeit verletzt. Die Jungs haben es dann gut gemacht. Jetzt werden die Karten neu gemischt und wir wollen mit Sicherheit einen besseren Start hinlegen als letzte Saison“, sagte Punz abschließend.