PS nicht auf das Spielfeld gebracht

0:1 gegen Hainfeld, 1:4 in Euratsfeld, 0:2 gegen Statzendorf: Die Bilanz der SVO-Kicker in den abgelaufenen drei Partien ist alles andere als zufriedenstellend.

Für Trainer Rainer Hudler steht deshalb eines fest: „Wir bekommen derzeit die PS nicht auf das Spielfeld. Die Wettkampfhärte, die Zweikampf- und Laufbereitschaft sind nicht so, wie sie sein sollten. Das schlägt sich dann leider auch in den Ergebnissen nieder.“ Aufgrund der drei Niederlagen ist für die Melktaler das Abstiegsgespenst noch immer nicht vollständig vertrieben. Beim derzeitigen Stand in den oberen Ligen würde es nur einen Absteiger geben. Erwischt es jedoch in der 2. Landesliga West überraschenderweise doch noch Herzogenburg, dann müssten in der Gebietsliga West zwei Mannschaften absteigen. Deshalb ist für die Oberndorfer die nächste Partie, das direkte Duell beim SV Blindenmarkt, das entscheidende „Sechs-Punkte-Spiel“.

Hudler weiß: „Damit wir uns nicht auf andere verlassen müssen, brauchen wir einen Sieg oder zumindest ein Remis. Es wird nicht leicht werden, aber ich bin mir sicher, dass mein Team den Ernst der Lage kennt und die notwendige Einstellung und Moral aufs Spielfeld bringt.“ Auf die SVO-Kicker wartet ein wirklicher Kraftakt, da auch kadermäßig nicht alles rund läuft. Speziell im Mittelfeld fehlen Hudler drei wichtige Stammspieler.

Mittelfeldakteur Jasmin Fejzic (Knieblessur), Aleksander Vasic (Rippenbruch) und Lukas Puchegger (fünfte Gelbe Karte) werden nämlich fix in der nächsten Partie nicht zur Verfügung stehen. Ein Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Nedim Becirovic, der krankheitsbedingt bereits gegen Statzendorf fehlte.