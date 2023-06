Sand ins Oberndorfer Getriebe gekommen

Das Abstiegsgespenst ist für Oberndorfs Kicker noch nicht ganz vertrieben. Zumindest einen Punkt brauchen die Melktaler noch, um nicht mehr auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Das weiß auch SVO-Coach Rainer Hudler, der bestätigt: „Wir erhalten gegen Statzendorf die dritte Chance, um den notwendigen einen Zähler zu holen. Nachdem es nun zwei Mal in Serie nicht geklappt hat, sollten wir in dieser Partie wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Ich hoffe, alle sind sich der Lage bewusst und zeigen nach einer starken Trainingswoche, was in ihnen steckt.“ Die 1:4-Pleite in Euratsfeld hätte nicht sein müssen, wie Hudler gesteht: „Wir haben speziell nach der Pause auf den Führungstreffer gedrückt, dabei aber zwei Topchancen ungenützt gelassen. Euratsfeld hat dann mit ihren ersten drei Torschüssen nach dem Seitenwechsel drei Treffer erzielt. Da ist uns auch das Glück alles andere als zur Seite gestanden.“ Bei der Ursachenforschung gibt sich der SVO-Coach ein wenig ratlos: „Es ist aktuell schwierig zu begründen, warum es nach den starken Leistungen zu Beginn nun nicht mehr so läuft. Es kann aber durchaus sein, dass der eine oder andere Spieler noch nicht realisiert hat, dass unser Lauf vom Rückrundenstart nun definitiv zu Ende ist. Es heißt nun wieder, die gesamten 100 Prozent auf den Platz zu bringen.“ Gegen Statzendorf sollte Hudler auch wieder auf die zuletzt fehlenden Daniel Punz, der mit Adduktorenproblemen kämpft, und Harald Punz, der privat verhindert war, zurückgreifen. Jasmin Fejzic wird nach seinem Bänderriss im Knie in der laufenden Saison nicht mehr im Einsatz sein.