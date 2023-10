Schiedsrichter stand im Mittelpunkt

Der Ärger über die Leistung von Schiedsrichter Johannes Schachner bei der Niederlage gegen Amstettens Amateure war Oberndorfs Coach Rainer Hudler noch Tage nach dem Spiel anzumerken. Der SVO-Trainer fühlt sich um greifbare Punkte betrogen.

Er stellt offen fest: „Das war eine unglaublich schlechte Leistung des Unparteiischen. Er hat mit seinen Fehlentscheidungen die Partie entschieden. Es ist schade, dass nicht die Spieler die Hauptdarsteller waren, sondern der Schiedsrichter.“ Was war passiert? Die Melktaler zeigten nach der schwachen Leistung im vorangegangenen Spiel in Euratsfeld eine spürbare Leistungssteigerung. „Die richtige Reaktion“, attestierte auch Hudler. Dennoch blieb die Darbietung der SVO-Kicker unbelohnt. Beim Stand von 0:0 wurde der vermeintliche Führungstreffer von Philipp Penzenauer wegen eines angeblichen Foulspiels aberkannt. Sehr zum Ärger von Hudler: „Sogar der Linienrichter ist bereits zur Mittellinie gelaufen. Keiner hat mit diesem nachträglichen Pfiff des Schiedsrichters gerechnet.“ Beim Stand von 0:1 erzielte Penzenauer den 1:1-Ausgleich, der ebenfalls aberkannt worden war. „Ein regulärer Treffer“, ist sich Hudler sicher. Der dritte Oberndorfer Treffer beim Stand von 0:2 aus einem abgefälschten Freistoß von Lukas Puchegger wurde aufgrund eines angeblichen Handspiels eines Amstettners, der in „Mauer“ stand, nicht gegeben. Besonders bitter war rückblickend der erste Amstettner Gegentreffer, der laut dem SVO-Coach „nach einer klaren Abseitsposition erzielt wurde“.

Hudler ist enttäuscht: „Das passt zu unserer derzeitigen Situation. Wir lassen uns aber nicht kleinkriegen und werden in Loosdorf wieder Vollgas geben.“ Nach sechs Spielen ohne Sieg hoffen die Oberndorfer, beim Aufsteiger endlich wieder voll punkten zu können. Die Gelb/Rot-Sperre von Penzenauer sowie die Sperre aufgrund der fünften Gelben Karte von Patrick Bachtrögler machen die Aufgabe aber nicht einfacher.