Schinkels: „Auch Harry Potter hätte es schwer“

Der SC Hainfeld erwischte in Kematen einen perfekten Einstand. Horen Sarikyan schnappte sich in der 18. Minute den Ball und zog aus rund 16 Metern Entfernung ab. „Das hat er gut gemacht“, lobt Frenkie Schinkels.

In Folge konnte seine Elf die Partie noch halbwegs offen halten, nach der Pause war für die Gäste aber nichts mehr zu machen. „Wir waren in der Defensive zu schwach und und vorne zu harmlos. Wenn der Tormann der beste Mann am Platz ist, sagt das schon einiges“, hadert der Coach.

Aufstellung als Tombola?

Bereits am Donnerstag sagte Kapitän und Innenverteidiger Roman Tunkl krankheitsbedingt ab. Stefan Stajic, der zuvor zwei Wochen nicht trainieren konnte, sprang ein und bildete mit Daniel Birgsteiner das unerfahrene Innenverteidiger-Duo. Bitter: Nach nur neun Minuten musste Lukas Bader verletzt vom Feld. „Ich weiß nicht, woher ich die Spieler noch nehmen soll. Vielleicht verlosen wir ein paar Plätze bei der nächsten Tombola“, sagt Schinkels. Er selbst kann jedenfalls nicht auflaufen. Sein Pass liegt beim SC Arnsdorf. „Ich hätte vielleicht helfen können“, meint der Coach.

Leichter wird es in den nächsten Runden freilich nicht. Stürmer Elvis Bozicevic reist für eine Hochzeit nach Kroatien und fällt für zwei Wochen aus. „Es ist eine komplizierte Situation. Das ist vermutlich die schwierigste Phase in der Hainfelder Vereinsgeschichte“, sagt Schinkels. Er ist sich sicher: „Selbst Harry Potter hätte es bei uns jetzt schwer. Normalerweise sage ich immer, dass wir spielen, um zu gewinnen. Jetzt sind wir soweit, dass wir spielen, um nicht zu verlieren. Momentan ist leider nicht mehr drinnen.“