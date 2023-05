Schinkels legt vorzeitigen Abgang hin

Mit seinem Latein war er am Ende. Die zweite Amtszeit von Frenkie Schinkels in Hainfeld dauert nur acht Spiele. Nach der 2:6-Niederlage gegen den Tabellenvorletzten aus Blindenmarkt hatte der Trainer genug gesehen. „Ich habe gewusst, dass es schwer werden wird. Ich habe versucht, alles aus der Mannschaft herauszuholen, aber es geht nichts mehr“, sagt Schinkels. Der Trainer meint weiter: „Für mich steht der Spaß am Spiel und die Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund. Wenn die Entwicklung nicht passt, dann ist es auch mit dem Spaß zu Ende.“

Frenkie bleibt Hainfeld-Fan

Mit dem Sieg gegen die Amateure aus Amstetten und den Unentschieden gegen Schönfeld und Biberbach konnten die Gölsentaler zwar das eine oder andere andere Ausrufezeichen setzen, aber das schöne Spiel, das Hainfeld immer auszeichnete, blieb auf der Strecke. „Am meisten hat mich als Trainer gestört, dass wir nicht von hinten herausspielen können. Alle sind top motiviert, aber sportlich ist das zu hoch“, sagt Schinkels und verspricht, Hainfeld auch in Zukunft die Daumen zu drücken. „Ich bin weiter ein großer Hainfeld-Fan. Der Verein soll nun aber einen anderen Lotto-Schein einreichen.“

Angreifer Horen Sarikyan sprang ein - und fuhr als Interimscoach gleich einen Überraschungserfolg beim Frühjahrstopteam Oberndorf ein.