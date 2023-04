Schönfeld atmet nach erstem Sieg tief durch

Werbung

In der Tabelle wurde es für die Hasenberger-Elf nach zwei Niederlagen zuletzt immer ungemütlicher, mit dem ersten Sieg im Frühjahr verschafft sich die Wienerwald-Elf nun aber zumindest wieder etwas Luft. „In der Tabelle rückt alles zusammen. Zwischen dem vierten und dem vorletzten Team liegen nur elf Punkte. Es wird ein Gemetzel“, sagt Christian Hasenberger und spricht von einem Schritt in die richtige Richtung. „Wir haben gezeigt, dass wir uns nicht einfach so nach hinten durchreichen lassen. Wir wollten und mussten gewinnen und haben jede Menge Biss und Einsatz an den Tag gelegt“, lobt der Coach.

Von Beginn weg trat der ATSV gegen Wallsee bestimmend und dominant auf. „Bis auf einen kurzen Hänger in den ersten Minuten war das eine ganz klare Angelegenheit für uns“, analysiert Hasenberger.

Hasenberger rechnet mit zwei Absteigern

‚Man of the Match‘ war für die Hausherren Michi Henickl. Der Offensive trug sich zwei Mal in die Torschützenliste ein und holte den Elfmeter heraus, den Esad Keserovic sicher zum 2:0 verwertete. Chancen, die Partie früher, oder gar noch höher zu gewinnen, waren zur Genüge da. „Korner, Talic oder Henickl hatten noch super Möglichkeiten. Aber nach dem 3:0 hat sich Wallsee nur noch darauf konzentriert, nicht noch höher zu verlieren“, erzählt Hasenberger.

Der Trainer ist sich auch sicher, dass der kleine Schönfelder Sportplatz seinem Team zugutegekommen ist. „Unser Spiel ist einfach perfekt auf unseren Platz abgestimmt. Dass sich da viele Gegner sehr schwertun, ist uns bekannt. Das wollen wir natürlich zu unserem Vorteil nutzen“, sagt der Trainer.

In der Tabelle hat Schönfeld nun mit 19 Punkten einen kleinen, aber feinen Polster auf die Abstiegsränge. Wobei: Noch ist gar nicht fix, ob ein oder doch zwei Teams in die 1. Klasse runter müssen. „Wir rechnen mit zwei Absteigern“, sagt der Trainer und will sich nicht von anderen Teams abhängig machen.

Da die 1. Landesliga von 15 auf 16 Teams aufgestockt wird, wird es in der höchsten Spielklasse Niederösterreichs nur zwei Absteiger geben. Falls Herzogenburg und Rabenstein in der 2. Landesliga West die Klasse halten können, wonach es aktuell aussieht, wird es in der Gebietsliga West voraussichtlich nur einen Absteiger geben.