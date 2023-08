Schönfeld besteht Bewährungsprobe

Nach dem Auftritt gegen Oberndorf (1:4) hätten wohl nicht viele auf ein Comeback des ATSV Schönfeld gewettet. Vor allem nicht, da Coach Karl Lamp mit Lukas Daxböck und Rene Reiter zusätzlich zu Esad Keserovic und Sebastian Nichitoi noch zwei Spieler vorgeben musste. Dass Klaus König nicht mit von der Partie war, war zumindest selbst gewählt. Der Außenverteidiger musste zum Nachdenken eine Ehrenrunde in der Reserve drehen.

In Kematen war schon der Start in die Partie sehenswert. Marco Hasenberger warf den Ball weit aus, Luigi Iacona, der im ersten Spiel nur in der Schlussphase zum Zug kam, traf wuchtig und platziert ins Kreuzeck. „Trotzdem haben wir danach nicht wirklich gut gespielt und waren in der Abwehr viel zu unkonzentriert“, erzählt der Schönfelder Trainer.Auf den Nackenschlag folgte das AufbäumenDas 3:2 für Kematen unmittelbar vor dem Pausenpfiff (44.) war ein heftiger Nackenschlag, den es in der Kabine erst zu verdauen galt. „Da haben wir auf Abseits gespielt, aber der Linienrichter hat halt nicht gewachelt“, ärgert sich Lamp und erzählt: „Wir haben das in der Kabine schon etwas lauter besprochen müssen. Ich habe den Spielern gesagt, dass sie mehr auf die zweiten Bälle gehen und viel mehr hinterlaufen müssen.“

Offenbar haben die Worte des Trainers gefruchtet, denn spätestens mit dem Ausgleichstreffer von Neuzugang Philip Grubmüller in der 61. Minute spielte nur noch der ATSV. Lamp: „Wir haben auf einmal schön kombiniert, gut über die Seiten gespielt, mit Doppelpass und 'Prallen lassen' – so stell' ich mir das vor.“

Kematen war von Schönfelds zweiter Luft sichtlich überfordert und gab sich in den Schlussminuten auf. Meriton Thaqi und Grubmüller erhöhten auf 5:3. Nur ein einziges Mal kamen die Hausherren wirklich gefährlich vor das Schönfelder Tor, doch Marco Hasenberger parierte. „Das war ein super Reflex von ihm“, lobt der Trainer.

Auch für die vermeintlichen Ersatzspieler hat Lamp lobende Worte parat: „Noah Slachta hat auf der Außenbahn alles gegeben und auch Enes Hikmet hat in der Innenverteidigung einen guten Job gemacht.“

Den Effekt des Überraschungserfolgs will der Trainer jedenfalls nicht kleinreden. „Die Woche ist für uns alle so sicher angenehmer. Wichtig war, dass die Spieler gesehen haben, was passiert, wenn man alles gibt. Das ist gut fürs Selbstvertrauen, darauf können wir aufbauen!“