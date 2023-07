Schönfeld hat noch ein Plätzchen frei

Drei Neue, die der Kampfmannschaft gleich von Beginn weg helfen können, sind in Schönfeld bereits fix an Bord. Gesucht wird noch ein Sechser und ein Stürmer, das Budget wird vermutlich aber nur für eine der beiden Positionen reichen. „Da müssen wir realistisch bleiben“, sagt Andi Barta. Zu Trainingsbeginn am 10. Juli erwartet der Sektionsleiter noch den einen oder anderen Testpiloten in Schönfeld. „Es wird also noch mindestens zwei Wochen dauern, bis wir uns hier entschieden haben“, verrät Barta.

Schwarz kommt aus Pressbaum

Bereits jetzt konnte man dafür einige junge Spieler für die Reserve verpflichten, die mittelfristig auch für die Kampfmannschaft ein Thema werden sollen. So schlägt der Gebietsligist bei Pressbaum in der 2. Klasse Traisental zu und sichert sich die Dienste von Felix Schwarz. Der 17-Jährige kam in Pressbaum im Frühjahr bereits sporadisch in der Ersten zum Einsatz. Barta: „Wenn er brav trainiert, wird sicher früher als später seine Chance bekommen.“

Drei Böheimkirchner wechseln nach Schönfeld

Mit Enes Hikmet, Rinor Bajrami und Fitim Selmani kommt zudem ein Trio aus Böheimkirchen an Bord. „Sie wechseln leihweise zu uns und sind in erster Linie für die Reserve gedacht“, erzählt der Sektionsleiter. Das größte Potenzial schreibt er Selmani zu: „Sein Problem war aber eine Verletzung am großen Zeh. Da wird man erst sehen, wie schnell er wieder in die Spur findet. Dass er Talent hat, ist unbestritten.“

Zähe Keeper-Suche

Noch gesucht wird zudem ein zweiter Tormann, der als Backup für Marco Hasenberger fungiert. „Am liebsten wäre uns ein junger Torhüter aus der Region, der zum Training kommt und in der Reserve Praxis sammeln möchte“, sagt Barta. Die ersten Gespräche sind bereits geführt, noch ist aber nichts unter Dach und Fach. Barta: „Das Problem ist, dass manche Spieler glauben, dass man in der Reserve dasselbe verdient wie in der Kampfmannschaft. Manchen fehlt es da an der Relation. Wir sind Amateure und keine Profis. Da ist in den letzten Jahren viel Schindluder betrieben worden.“ Falls alle Stricke reißen, hat der Verein noch einen Plan-B an der Hand. „Dann würden wir zwei bis drei arrivierte Spieler reaktivieren, die sich bereiterklären, auszuhelfen.“