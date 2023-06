Schönfeld: Henickl geht, Keserovic bleibt

Mit 15 Toren war er Schönfelds bester Torschütze der vergangenen Saison, nun wird Michi Henickl den Verein verlassen. Der Stürmer kam 2015 aus Purkersdorf zum Wienerwald-Verein und spielte sich schnell in die Herzen der Schönfelder Fans. „Sein Abschied schmerzt“, sagt Manfred Bosch und verrät: „Wir haben eine Anfrage aus Loosdorf für ihn bekommen.“ Zuletzt war auch Markersdorf an ihm dran, mit dem Abstieg in die 2. Klasse hat sich dieses Kapitel für Henickl selbst erledigt gehabt.

Ein Offensiver aus der 1. Klasse Ost

Bosch ist zumindest froh, dass es ihm gelungen ist, Esad Keserovic für eine weitere Saison in Schönfeld zu motivieren. „Das freut uns natürlich sehr, weil die gesamte Innenverteidigung neu aufzustellen, wäre schwer gewesen“, sagt der Obmann. Ein weiterer Neuzugang ist ebenfalls fix. Luigi Iacona wechselt aus Wolfsthal (1. Klasse Ost) in den Wienerwald. „Da er kein eigenes Auto hat, konnten wir ihm erst zusagen, nachdem Esad bei uns verlängert hatte. Sie werden gemeinsam aus Wien anreisen“, sagt Bosch. Zu den Qualitäten des 24-Jährigen meint er: „Er spielt auf der linken Außenbahn, hat teilweise aber auch im Sturm gespielt. Er hat somit auch Qualitäten im Abschluss. Er wird uns sicher weiterhelfen können.“

Eine Position ist in Schönfeld noch vakant. „Wir suchen noch einen echten Stürmer“, sagt Bosch. „Da wir mit Mitterwachauer, Grubmüller, Iacona und Keserovic einige Spieler im Kader haben, die immer wieder Tore machen, haben wir aber keinen Stress. Wenn es klappt, dann freuen wir uns, wenn nicht, dann nicht.“

Energiekosten: ATSV muss haushalten

Auch ein zweiter Tormann steht noch auf der Wunschliste. „Da wird es Ende der Woche eine Entscheidung geben“, sagt Bosch. Daran, dass Marco Hasenberger die neue Nummer eins wird, gibt es aber nichts zu rütteln. „Marco kommt jetzt zwar zum Bundesheer und kann ein Monat nicht trainieren, aber am Wochenende wird er uns zur Verfügung stehen“, verrät der Obmann. Dass der Kader kleiner sein wird, als im Frühjahr, ist eine bewusste Entscheidung. „Obwohl wir einen aufrechten Vertrag hatten, haben wir von der EVN eine massive Nachzahlung erhalten. Das belastet uns massiv, weswegen wir mit unserem Budget noch mehr haushalten müssen.“