Schönfeld kassiert Schuss vor den Bug

„Es ist alles schief gelaufen, was nur schieflaufen kann“, fasst Schönfelds Sektionsleiter Andi Barta die 1:8-Niederlage gegen den FC Tulln zusammen. Karl Lamp spricht vor allem von Undiszipliniertheiten, die zum desaströsen Gesamtbild beigetragen haben. „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute mit dem Schiedsrichter diskutiert. Lars Fuchs im Tor hatte auch nicht seinen besten Tag. Fünf von acht Toren waren unnötig“, sagt der Trainer und warnt: „Wenn wir so in der Meisterschaft auftreten, bekommen wir Probleme. Wir werden das in den nächsten Einheiten sicher ansprechen. Vielleicht war das eine Warnung zur rechten Zeit.“

Barta sieht keinen Grund, nervös zu werden. „So ein Umbruch geht nicht von heute auf morgen. Wir müssen geduldig sein, die Mannschaft muss sich erst finden. Wenn wir uns in den nächsten Tests gegen Atzenbrugg und Maria Anzbach besser präsentieren, kann man die Partie als Ausrutscher abhaken.“