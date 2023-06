Schönfelder Präsent für scheidenden Coach

Auch wenn es für den ATSV Schönfeld um nicht mehr viel ging, die Elf war bereits vor dem Spiel auf dem sechsten Tabellenplatz einzementiert, wollte sich Christian Hasenberger mit einer würdigen Leistung verabschieden. „Wir wollten unbedingt gewinnen, auch wenn es ein bisschen schwer war, in Fahrt zu kommen“, erzählt der Trainer, der den Wienerwald-Verein vor acht Jahren in der 2. Klasse Traisental von Christian Mölzer übernommen hatte und die Elf nun als gestandener Gebietsligist an Karl Lamp übergibt.

„Das waren wunderbare Jahre, in denen wir oft belächelt wurden. Niemand hatte uns auf der Liste, aber die Jungs haben es allen gezeigt. Das macht mich als Trainer unglaublich stolz“, sagt Hasenberger. In seiner Ansprache bedankte er sich auch beim Schönfelder Publikum. „Ich habe hier nie ein schlechtes Wort über die Mannschaft gehört. Und wenn doch, dann habe ich es zumindest überhört“, grinst Hasenberger.

Die ersten zwei Neuen sind fix

Neben dem Trainer sagten auch zahlreiche Spieler über das Stadionmikrofon Danke. Christopher Jekal und 'Ika' Avaliani kicken nächste Saison nur wenige Kilometer weiter, aber zwei Klassen tiefer in Neulengbach. Lubomir Dite möchte sich einen Verein mit kürzerer Anreise suchen. Din Talic wechselt in die Wiener Stadtliga zum ASV 13. „Er studiert in Wiener Neustadt und lebt in Wien. Wir hätten ihn gerne gehalten, aber wir verstehen seine Beweggründe“, sagt Andi Barta. Zum Abgang von Leonardo Batista sagt der Sektionsleiter: „Wir hatten uns mehr von ihm erwartet. Es ist unglücklich gelaufen, da er in der Vorbereitung berufsbedingt keine Zeit hatte und daher nie in die Mannschaft gefunden hat.“

Weitere Abgänge könnten in den nächsten Tagen noch folgen, doch fix ist noch nichts. Gleich nach dem Schlusspfiff gegen Blindenmarkt gingen die Verhandlungen weiter, um die Wackelkandidaten doch für einen Verbleib zu überzeugen.

Mit Lukas Mitterwachauer (33) und Philip Grubmüller (30) haben bereits die ersten beiden Neuzugänge unterschrieben. Mitterwachauer wechselt von Landesliga-Absteiger Spratzern nach Schönfeld. „Wir erwarten uns, dass er mit seiner Erfahrung Verantwortung übernimmt“, sagt Barta. Zu Grubmüller meint der Sektionsleiter: „Er war ein Wunschspieler von Lamp. Er kann als Achter oder im Sturm spielen.“ Der einstige Würmla-Kicker sammelte