Schönfelds Herbstfinale hat's in sich

An der Niederlage gegen Hainfeld gab es nichts zu Rütteln. Zu deutlich war man den Gölsentalern am Sonntag Nachmittag unterlegen. Horen Sarikyan schenkte der Wienerwald-Elf drei Treffer ein und hätte sogar noch das eine oder andere Tor mehr machen können. „Die Niederlage war absolut verdient“, resümiert Michi Fenk.

Der Interimscoach will keine Ausreden suchen, gibt aber die suboptimale Vorbereitung auf die Partie zu bedenken. „Unter der Woche hatten Rene Reiter und Maxi Sassmann Fieber und konnten nicht trainieren. Meriton Thaqi konnte nach mehreren Fouls in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr. Das war alles andere als optimal.“

In der Offensive hatte Philip Grubmüller kurz vor dem Halbzeitpfiff die Chance auf den Ausgleich, doch der Goalgetter schoss mit seinem schwächeren rechten Fuß, anstatt sich den Ball noch einmal auf den linken zu legen. „Insgesamt hatte er nicht seinen besten Tag, was auch daran lag, dass er zu wenige Bälle aus dem Mittelfeld bekam. Wir waren in unserem Spiel zu überhastet, haben dadurch viele Fehler gemacht und unsere Stärken nicht ausspielen können“, analysiert Fenk.Drei der Top-vier warten noch auf SchönfeldMit der Leistung seiner Abwehrkette, die unter Ex-Coach Karl Lamp immer wieder für Sorgenfalten gesorgt hatte, war er aber weitgehend zufrieden. „Mitterwachauer ist, obwohl er eigentlich ein gelernter Außenbahnspieler ist, in der Innenverteidigung seit Wochen einer unserer besten Spieler. Das Problem war, dass die Abwehr von den Vorderleuten im Stich gelassen wurde. Die Ketten waren insgesamt zu weit auseinander“, sagt der Coach und gibt sich, trotz der immens schweren Auslosung, für die letzten drei Runden vor der Winterpause optimistisch.

Die Top-Teams warten

Mit Euratsfeld am Samstag, Amstetten und Loosdorf in den Wochen darauf bekommt es der ATSV mit drei der Top-vier zu tun. „Das wird richtig knackig, aber wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen“, sagt Fenk. Sein Minimalziel ist, so soviele Punkte zu sammeln, dass man zumindest auf keinem der beiden Abstiegsplätze überwintert. Fenk: „Wie viele Punkte es dafür braucht, ist schwer zu sagen, aber drei bis vier wird es schon brauchen.“

Im Winter wird es die eine oder andere Anpassung geben (müssen), betont der Coach, ohne weiter konkret zu werden. „Noch ist nichts spruchreif. Die sportliche Leitung ist aber dahinter.“ Zur Diskussion stehen jedenfalls zwei Sommer-Neuzugänge, die bisher kaum oder noch gar nicht zum Einsatz kamen. „Über Sebastian Nichitoi und Luigi Iacona wird man sicher diskutieren. Der eine oder andere wird uns wohl verlassen“, sagt Fenk.