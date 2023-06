Schönfelds Stammtorhüter hört auf

„Ich bin einfach nur glücklich“, jubelte Christian Hasenberger nach dem Schlusspfiff gegen Melk. Seine Elf setzte sich in einer nervenaufreibenden Partie gegen den Tabellenführer mit 4:2 durch. „Das war nichts für schwache Nerven. Die zweite Halbzeit hat dafür gesorgt, dass ich das eine oder andere graue Haar mehr aus Schönfeld mitnehmen“, erzählt der Trainer, der den ATSV im Sommer nach acht Jahren verlassen wird.

Vor allem die letzte halbe Stunde war heiß umkämpft. Schönfeld lag zu diesem Zeitpunkt mit 3:2 in Führung. Maxi Sassmann ebnete in der ersten Halbzeit mit einem Doppelpack den Weg, Michi Henickl traf in der 65. Minute zur neuerlichen Führung, nachdem Melk zuvor zwei Mal ausgleichen konnte. „Melk hat alles nach vorne geworfen, Lubo hat uns ein paar Mal gerettet. Ein Tor lag in der Luft. Die Frage war nur, ob es das 3:3 oder das 4:2 wird“, erzählt der Trainer.

Lubo Dite hört auf, Marco Hasenberger rückt nach

Es wurde letztendlich die zweite Variante. Henickl machte in der Nachspielzeit endgültig den Deckel drauf. Der ATSV klettert somit in der Tabelle einen Platz nach oben, der Vorsprung von Melk auf Verfolger Grein schrumpfte hingegen auf einen mageren Punkt. „Ich kenne die Situation, in der Melk steckt. Alle geben gegen den Tabellenführer ein paar Prozent mehr und selbst beginnt man nervös zu werden“, sagt der Coach.

Der Aufwärtstrend seiner Elf im Saisonfinale ist für ihn keine Überraschung. „Ich habe immer gewusst, dass wir uns unter Wert geschlagen haben. Auf den zwölften Tabellenplatz gehören wir einfach nicht hin. Das ist nicht unser Niveau“, ist sich Hasenberger sicher.

Zwei Spiele hat der Trainer noch Zeit, sich mit seiner Elf in der Liga zu beweisen. „Je näher der Tag kommt, umso mehr drückt die Tränendrüse“, sagt der Coach. „Wenn man acht Jahre bei einem Verein arbeitet und einem die Spieler ans Herz gewachsen sind, ist ein Abschied nicht einfach.“

Keine acht Jahre, aber immerhin fünf Jahre kickte Lubomir Dite beim ATSV. Auch er wird den Wienerwald-Verein im Sommer verlassen. „Die weite Anreise und sein fortgeschrittenes Alter gaben den Ausschlag“, erzählt der sportliche Leiter Andi Barta. Die neue Nummer eins soll Hasenbergers Sohn Marco werden. „Das hat er sich verdient“, sagt Barta. Er hätte Dite gerne als Mentor und Back-up ein weiteres Jahr in Schönfeld gesehen, doch Dite möchte sich lieber einen Verein mit kürzerer Anreise suchen. Barta: „Wir suchen somit einen jungen Torhüter, der sich bei uns entwickeln möchte.“

Was die weitere Kaderplanung betrifft, gibt sich der sportliche Leiter noch zugeknöpft. „Der eine oder andere Spieler liebäugelt mit einem Vereinswechsel, aber noch ist nichts fix“, sagt Barta. Handlungsbedarf wird es aber auf jeden Fall geben. „Das gilt sowohl die die Kampfmannschaft als auch für die Reserve. Denn auch in der U23 suchen wir zwei bis vier Spieler, die Lust auf Fußball haben. Jeder ist bei uns gerne willkommen.“