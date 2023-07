Schönfelds Umbau ist abgeschlossen

Nach der acht Jahre währenden Ära unter Trainer Christian Hasenberger, in der der Verein den Aufstieg von der 2. Klasse in die Gebietsliga schaffte, schlägt der ATSV Schönfeld ein neues Kapitel auf. Hasenberger wechselte zum Ligarivalen Statzendorf, in Schönfeld übernahm Karl Lamp das Trainerzepter. Mit Christopher Jekal, Irakli Avaliani, Michael Henickl und Lubomir Dite verließen vier langjährige Leistungsträger den Verein.

Der ATSV war um Ersatz bemüht, holte Spratzerns Lukas Mitterwachauer, Gars' Philipp Grubmüller und Wolfsthals Luigi Iacona an Bord. Nach den Sichtungstrainings am vorvergangenen Montag und Dienstag gesellte sich eine vierte Verstärkung für die Kampfmannschaft hinzu: Der 23-jährige Sebastian Nichitoi kommt aus dem Nachwuchs von Wienerligist Stadlau und war zuletzt ein Leistungsträger bei Oberliga-B-Vizemeister Essling.

Wie das zuvor erwähnte Trio hat Nichitoi seine Stärken in der Offensive. Dazu verpflichtete Schönfeld eine Reihe von jungen Perspektivspielern. Zu Pressbaums Felix Schwarz gesellte sich letzte Woche noch Noah Slachta. Aus Neulengbach stießen Edison Thaqi und Alexander Schwarz hinzu. ATSV-Sektionsleiter Andreas Barta attestiert dem 17- bis 18-jährigen Quartett mittelfristig Potential für die Kampfmannschaft. Auch Böheimkirchens Enes Hikmet und Fitim Selmani wollen ihr Glück zwei Klassen höher versuchen. Als Backup für Einsergoalie Marco Hasenberger und den 19-jährigen Lars Fuchs holte der ATSV noch Maximilian Damm an Bord. Der 28-Jährige soll bei Bedarf aushelfen.

„Wir hoffen, dass wir die Abgänge kompensieren konnten“, resümiert Barta. „Aber ein Führungsspieler wie Jekal ist natürlich schwer zu ersetzen. Das müssen wir als Mannschaft abfedern.“ Ob man in Summe stärker sei als letztes Jahr könne er noch nicht abschätzen: „Wir uns auf jeden Fall in der Breite verstärkt. Die jungen Spieler haben Entwicklungspotential.“