Schönfelds Umbau ist voll im Gange

Es geht für den ATSV in der Liga nur noch um die goldene Ananas, trotzdem eilt die Hasenberger-Elf von einem Erfolg zum nächsten. In Euratsfeld setzte sich die Wienerwald-Elf knapp mit 1:0 durch. Zum 'Man of the Match' avancierte Marco Hasenberger, der sowohl in der ersten Halbzeit, aber vor allem in der Schlussphase die drei Punkte für seine Elf festhielt. „Dass ich den Tag noch erleben darf, dass mein Sohn der Matchwinner für Schönfeld ist. Er hat unglaublich stark gehalten, ich bin richtig stolz“, sagt der Trainer und spricht von einer Partie auf Augenhöhe. „Euratsfeld hatte in der ersten Halbzeit drei Top-Chancen, aber auch wir hatten unsere Möglichkeiten.“ Gazmend Thaqi scheiterte nach einem Stanglpass und Din Talic an der Torstange.

Die Wochen verfliegen und jetzt steht schon das letzte Spiel bevor Christian Hasenberger über seinen bevorstehenden Abschied

Nach dem Seitenwechsel schoss Meriton Thaqi die Gäste in Führung. Euratsfeld warf in den Schlussminuten alles nach vorne, doch am 18-jährigen Trainersohn zwischen den Pfosten gab es kein Vorbeikommen. „Euratsfeld hat gekämpft wie die Löwen, aber wir waren die Glücklicheren“, jubelt der Schönfelder Coach über den vierten Sieg in Serie.

Die letzte Woche vor seinem Abschied nach Statzendorf gehen emotional nicht spurlos an ihm vorüber. „Die Wochen verfliegen und jetzt steht schon das letzte Spiel kurz bevor. Das wird nicht einfach“, weiß Hasenberger.

Jekal ist der „Unersetzliche“

Neben ihm werden auch einige langgediente Kaderspieler den Verein im Sommer verlassen. Torhüter Lubomir Dite möchte sich einen Klub mit kürzerer Anreise aus Tschechien suchen. Christopher Jekal und 'Ika' Avaliani haben bereits in der 2. Klasse Traisental/Alpenvorland in Neulengbach unterschrieben. Vor allem der Abschied von Jekal, der mit einer kurzen Unterbrechung seit 2014 die Schönfelder Erfolgsgeschichte mitgeprägt hat, ist für den ATSV schmerzhaft. „Er ist kaum zu ersetzen“, weiß Andi Barta. Weitere Abgänge werden folgen, sagt der sportliche Leiter, Namen möchte ich aber noch keine nennen.

Auch ein zweiter Legionär ist eine Option

Auch auf der Zugangsseite arbeitet man beim ATSV auf Hochtouren. „Mit zwei Spielern sind wir uns so gut wie einig, es fehlen nur noch die Formalitäten“, sagt Barta. Ein Legionär steht aktuell nicht auf der Einkaufsliste. Ein Platz wäre noch frei, der andere ist von Dimitrije Kostadinovic besetzt, der noch ein Jahr zum Verbandsspieler braucht. Barta: „Wir behalten uns diese Option in der Hinterhand, falls alle Stricke reißen. Unser Ziel ist aber, dass wir Spieler aus der Region oder Wien an Bord holen, die auch zwei Mal die Woche zum gemeinsamen Mannschaftstraining kommen können.“

Gesucht werden Spieler, die sich bereits in höheren Ligen bewährt haben. „Wir haben aktuell jede Menge Sichtungen bei uns am Sportplatz. Nahezu jede Position ist zu besetzen“, sagt Barta. Von einem Abbau an Qualität will er nichts wissen: „Wir wollen uns eher verbessern!“ Da passt Lukas Mitterwachauer ins Schema. Das 33-jährige Landesliga-Urgestein wird vom ASV Spratzern schon als Abgang Richtung Schönfeld vermeldet.