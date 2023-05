Serie macht Statzendorfern Gusto auf mehr

Sieben Spiele sind die Statzendorfer jetzt schon ungeschlagen. So richtig zufrieden ist man im Lager der Fladnitztaler aber trotzdem nicht. Denn auch gegen Hainfeld reichte es am Ende nur zu einem 1:1, das Joker Simon Schöndorfer auch erst in der Schlussminute fixierte. „Unsere Stürmer haben derzeit leider die Seuche am Fuss“, seufzt Trainer Christian Schreiblehner, der aber mit seinen Schützlingen nicht zu hart ins Gericht gehen möchte: „Sie arbeiten hart, wollen unbedingt unter die ,Top 3‘ … aber sie belohnen sich derzeit leider nicht.“

In Oberndorf möchten die Statzendorfer jetzt unbedingt zurück auf die Siegerstraße. Doch einfach wird das natürlich nicht, trifft man doch auf das zweitbeste Frühjahrsteam. Allerdings gab’s zuletzt eine Pleite gegen Euratsfeld – einem direkten Gegner der Statzendorfer im Kampf im Platz 3.