Sieben neue Spieler an Bord geholt

Die abgelaufene Transferphase hatte es für die Vereinsverantwortlichen des SV Oberndorf in sich. Nach den Abgängen von Goalgetter Nedim Becirovic, Mittelfeldspieler Jasmin Fejzic und Defensivallrounder Aleksandar Vasic war bei den Melktalern Feuer am Dach. Das Team rund um den Sportlichen Leiter Julian Punz und Trainer Rainer Hudler behielt jedoch die Nerven. Gemeinsam schafften sie es nach zahlreichen Gesprächen würdigen Ersatz für das genannte Trio zu finden. Mit der Verpflichtung des 27-jährigen Stürmers Patrick Bachtrögler von Landesligist USC Rohrbach gelang dem SVO ein Königstransfer. Dazu Hudler: „Er ist eine super Verstärkung für unser Team. Ich finde es toll, dass wir für den Offensivbereich einen Spieler seiner Qualität bekommen haben.“ Daneben soll auch Ibrahim Serdar, der zuletzt in der Wiener Stadtliga bei Auhof im Einsatz war, dem Angriffsspiel neue Impulse geben. Oberndorfs Trainer weiß: „Er ist ein spielstarker Spieler, der sowohl hinter den Spitzen als auch ganz vorne eingesetzt werden kann.“ Beim 5:4-Testspielsieg beim SC Gresten-Reinsberg waren neben dem neuen Angriffsduo auch die weiteren Neuzugänge, Florian Marschner (SV Schwechat), Elias Schragl (SVg Purgstall), Jonas Biber (SV Petzenkirchen-Bergland), Simon Kastenberger (SC Wieselburg) und Lukas Eder (AFW Waidhofen/Ybbs) im Einsatz. Hudler gesteht: „Ich habe bewusst die Neuen großteils von Beginn an eingesetzt, um sie gleich einmal genau unter die Lupe nehmen zu können.“ Was er gesehen hat, war speziell in der ersten Halbzeit nicht das Gelbe vom Ei. Zwischenzeitlich lag der Gebietsligist gegen das Team der 2. Klasse mit 1:4 in Rückstand. Am Ende feierten die Melktaler dank eines Treffers von Philipp Penzenauer in der 87. Minute doch noch einen 5:4-Erfolg. Hudler betont: „Dieses Ergebnis darf nicht überbewertet werden. Ich habe bei den Vorbereitungstrainings keine Rücksicht auf diese Partie genommen.“ Am Montag (nach Redaktionsschluss) testeten die Melktaler gegen Gottsdorf. Am Wochenende steht auf heimischer Anlage das Alpenvorlandturnier mit den Teams aus Oberndorf, Kilb, Mank und Leonhofen auf dem Programm. Am Freitag findet ab 15 Uhr das Turnier der Reservemannschaften statt. Am Sonntag geht es nach Nachwuchsbewerben ab 9 Uhr um 16 Uhr mit dem Aufeinandertreffen der vier Kampfmannschaften weiter.