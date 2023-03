Start weckt den Gusto

„Wenn wir Platz vier verteidigen können, dann war das eine Top-Saison“, hat Statzendorf-Coach Christian Schreiblehner vor dem Frühjahrsstart gemeint. Und schon in der ersten Partie hat man gesehen, dass das absolut kein unrealistisches Ziel ist.

Denn die Fladnitztaler haben am Wochenende in Mauer eine starke Leistung abgerufen und gegen den ersten Verfolger einen mehr als verdienten Punkt geholt – 2:2. Vor allem vor der Pause waren Doppeltorschütze Florian Kerzig & Co die klar bessere Mannschaft. „Nach dem Wechsel hatte dann Mauer ein klares Übergewicht und der Ausgleich war letztendlich okay“, so Schreiblehner, der sich auch bei Keeper Felix Hahn bedanken kann – er hielt in der Schlussphase den Punkt für sein Team fest.

Jetzt heißt es zu Hause gegen Kematen nachlegen. Mit dem vierten Heimsieg in Serie würde man Platz vier absichern. Und genau das ist ja das (Saison)Ziel. Im Herbstduell behielten die Statzendorfer mit 1:0 die Oberhand. Der letzte Kematener Sieg gegen den ASV datiert vom August 2021.