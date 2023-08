„Starten mit breiter Brust“

Die Oberndorfer fiebern der neuen Saison mit positiven Gefühlen entgegen. Die Mannschaft von Trainer Rainer Hudler will mit einem Erfolgserlebnis in die Meisterschaft starten. Mit Gegner Schönfeld erwischen die SVO-Kicker zum Start eine machbare Aufgabe. Hudler betont: „Wenn wir die Zweikämpfe annehmen, keine dummen Fehler machen und unsere Stärken ausspielen, dann werden wir auch als Sieger vom Feld gehen. Gegen Purgstall haben wir gezeigt, dass wir in Sachen Tempo und Intensität sehr gut mithalten können. Wir starten deshalb mit breiter Brust in die Saison.“ Nach den Abgängen der drei Säulen des knapp fixierten Klassenerhalts in der abgelaufenen Saison – Goalgetter Nedim Becirovic, Mittelfeldakteur Jasmin Fejzic und Defensivmann Aleksandar Vasic – gab es einen neuerlichen Umbruch im Team. Die Vereinsspitze hat bei der Suche nach neuen Qualitätsspielern ihre Hausaufgaben sehr gut erledigt. Mit Florian Marschner (Schwechat), Patrick Bachtrögler (USC Rohrbach) und Ibrahim Serdar (Auhof Center Wien) verpflichteten die Melktaler „gestandene“ Spieler mit Landesliga-Erfahrung. Mit Elias Schragl (SVg Purgstall), Jonas Biber (SV Petzenkirchen-Bergland) und Lukas Eder (AFW Waidhofen/Ybbs) wurden weitere aufstrebende Talente aus der Region geholt. In der Vorbereitungsphase kämpfte die Truppe von Coach Rainer Hudler mit dem einen oder anderen Abstimmungsproblem. Hudler weiß: „Ich habe zu Beginn der Vorbereitung bewusst keine Rücksicht auf Testspiel-Ergebnisse genommen. Die Integration der neuen Spieler ist uns aber sehr gut gelungen. Dass es Abstimmungsprobleme geben wird, war mir klar. Das hat mir aber keine Sorgen bereitet. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben eine hohe Qualität im Team und einen breiten Kader. Mein Saisonziel ist es, dass wir uns zu einer starken Mannschaft entwickeln.“