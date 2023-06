Statzendorf hat am Stockerl Gefallen gefunden

Ganz klappte es nicht mit der ersehnten Statzendorfer „Sommerparty“. Platz drei war bereits in trockenen Tüchern, trotzdem hätte sich Christian Schreiblehner im letzten Saisonspiel gegen Vizemeister Grein natürlich noch gerne den einen oder anderen Punkt gewünscht. „Leider hat es nicht sein wollen“, bilanziert der scheidende Statzendorf-Coach, „aber die Burschen haben noch einmal eine wirklich tolle Leistung auf den Platz gebracht.“ Und die Zuschauer sahen ein echtes Spitzenspiel, in dem die Gäste am Ende mit 3:2 die Nase vorne hatten. Das Greiner Siegestor durch Ex-Profi Marek Szabo fiel zwei Minuten vor dem Ende. Davor hatten die Hausherren, die zur Pause schon mit 0:2 zurücklagen, nicht nur eine tolle Aufholjagd gestartet, sondern auch zwei Mal Riesenchancen auf die Vorentscheidung.

Dem Kassier eine Freude gemacht

„Aber letztendlich kann sich wenigsten der Kassier freuen“, gab's auch zum Abschluss noch einen typischen Schreiblehner-Sager. Er hat sein Team sensationell in die Top Drei der Liga geführt. Das hätte vor der Saison nicht einmal der größte Optimist in Statzendorfer gedacht. „Es war ein Super-Jahr, es war eine Super-Saison, es hat mich sehr gefreut“, verabschiedet sich Christian Schreiblehner in eine Trainerpause.

In seine Fußstapfen tritt Christian Hasenberger. Der zu seinem „Ausstand“ in Schönfeld noch einmal ein Erfolgserlebnis einfuhr: 2:1 gegen Blindenmarkt, somit drittbestes Team der Rückrunde.