Statzendorf: Podestplatz als Präsent?

Der Lauf geht weiter! Florian Kerzig und Joker Elias Priesching sorgten mit ihren Treffern für den mehr als verdienten 2:0-Erfolg der Statzendorfer in Oberndorf. Nur zwei Frühjahrspartien haben die ASV-Kicker verloren, liegen voll auf Kurs. Damit ist man im Kampf um die „Top 3“ in der Poleposition. „Das lassen wir uns nicht mehr nehmen“, ist auch der scheidende Coach Christian Schreiblehner überzeugt. Mit vier Zählern Vorsprung auf die Konkurrenz lehnt er sich da wohl auch nicht wirklich aus dem Fenster. Am kommenden Feiertag steht das Gastspiel in Oed auf dem Programm. „Da wollen wir ungeschlagen bleiben“, formuliert Trainer Schreiblehner die Ansprüche, „eine Woche später dann zu Hause gegen Grein den Sack zu machen.“



Die Breite im Kader als großer Trumpf

Top 3 – damit hätte man wohl das Saisonziel mehr als übertroffen. Für Christian Schreiblehner keine wirkliche Überraschung: „Die Mannschaft ist in den letzten Monaten zusammengewachsen. Und wir haben eine Breite im Kader, die unglaublich ist. Wenn man einen jungen Mann wie Elias Priesching in der Schlussphase bringen kann, dann hat man gegenüber der Konkurrenz schon einen echten Vorteil. Es macht richtig Spaß mit dieser Truppe!“ Eine Ansage, die durchaus zeigt, dass ihm der Abschied im Sommer sehr schwer fallen wird.

Die Vorbereitung auf die kommende Saison leitet bereits Schreiblehners Nachfolger — Christian Hasenberger, der mit Schönfeld vorzeitig den Klassenerhalt in der Gebietsliga klargemacht hat.