Statzendorfer lassen große Chance liegen

Statzendorf verpasst den Sprung nach vorne. Dabei begann alles ganz nach dem Geschmack der ASV-Riege! Mit der ersten Chance schoss Jakob Prischink seine Farben in Blindenmarkt bereits nach wenigen Minuten in Front. Alles schien in die richtige Richtung zu laufen. „Aber leider haben die Burschen das Spiel dann scheinbar auf die leichte Schulter genommen“, ärgert sich Trainer Christian Hasenberger über das Auftreten, „vor allem vor der Pause haben sie gedacht es geht auch mit 70 Prozent. Aber das genügt gegen niemanden.“

Zwar versuchte man nach dem Wechsel noch alles, um das Spiel zu drehen, mehr als der Anschlusstreffer gelang aber nicht mehr. Und so setzte es eine unnötige, aber durchaus verdiente Niederlage in Blindenmarkt. „Schade um die Chance – ich hoffe aber die Mannschaft zieht die Lehren aus dem Umfaller“, hält Hasenberger fest, der auf ein anderes Gesicht seiner Elf am Freitag beim Tabellennachbarn Waidhofen hofft.