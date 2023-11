Statzendorfer müssen Schock verdauen

„Ich weiß nicht, warum wir es einfach nicht schaffen uns für den Aufwand wirklich zu belohnen“, schüttelte Statzendorf-Coach Christian Hasenberger nach dem Schlusspfiff nur mehr den Kopf. Nach einem wirklich guten Auftritt seiner Schützlinge musste er noch dazu eine Last Minute-Pleite analysieren. „Aber die ist einfach nicht zu erklären“, so Hasenberger, „selbst ein 0:0 hätte sich nach unseren vielen Möglichkeiten wie eine Niederlage angefühlt – das 0:1 ist aber natürlich der Super-Gau!“

Auch, weil man mit einem vollen Erfolg gegen den SV Oberndorf sogar den Sprung unter die Top 3 geschafft hätte. So rutschte man zurück auf Platz sieben. In einer Liga, in der es eng zugeht wie nie. Und deshalb gibt es für die Statzendorfer am kommenden Samstag nur ein Ziel: In Kematen noch einmal voll anschreiben. „Aber wir wissen auch, dass das alles andere als einfach wird. Das hat ja in dieser Runde auch Oed erfahren müssen“, erklärt der Coach. Trotzdem ist er optimistisch, dass sein Team sich in der letzten Herbstpartie eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde erarbeiten wird.