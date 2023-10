Statzendorfer Personaldecke wird noch dünner

Die Hoffnungen waren groß. Man wollte endgültig ganz oben andocken. Doch dafür war die Leistung bei der 0:3-Niederlage einfach zu schwach. Was auch Trainer Christian Hasenberger nach dem Schlusspfiff knallhart ansprach. Nur vom Niemandsland wollte er nicht sprechen. Denn diese Liga ist in dieser Saison so ausgeglichen wie nie. Ein Blick auf die Tabelle genügt: Gerade einmal neun Punkte liegen zwischen Tabellenführer Euratsfeld – übrigens der nächste Gegner der Statzendorfer – und Schlusslicht Schönfeld.

„Jeder kann wirklich jeden schlagen“, so Hasenberger, der der nächste Chance, sich im Spitzenfeld festzusetzen nachtrauert: „Wir hatten wieder unsere Chancen. Zudem haben wir die Gegentore wirklich zu sehr ungünstigen Momenten bekommen. Leider hat das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen. Und letztendlich war die Leistung nicht gut genug, um zu punkten.“

Für Oberleitner ist der Herbst gelaufen

Was Hasenberger aber noch mehr Kopfzerbrechen macht, ist die dünne Personaldecke. Und die wird sogar noch ein wenig dünner. Denn Keeper Nicolas Oberleitner wird mit einer Knieverletzung wohl den ganzen Herbst ausfallen. Und auch Elias Priesching hat sich verletzt. Letztendlich schaut Hasenberger aber durchaus positiv in die Zukunft: „Da müssen wir durch. Und ich weiß, wir haben es drauf.“