Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt

In der abgelaufenen Saison kämpften die SVO-Kicker lange Zeit gegen den Abstieg. Nach zwei Umbrüchen im Team scheint der Turnaround nun endgültig geschafft zu sein. Die Mannen von Trainer Rainer Hudler blieben nach dem 4:1-Auftakterfolg in Schönfeld auch in Mauer mit 3:0 siegreich. Die Melktaler machten mit Treffern in der 36. (Lukas Eder), 47. (Elias Schragl) und 50. Minute (Ibrahim Serdar) innerhalb von 14 Minuten alles klar.

Eindrucksvolles Zeichen der perfekten Personalpolitik im Sommer ist die Tatsache, dass alle drei Treffer von Neuerwerbungen erzielt worden sind. Coach Hudler bestätigt: „Wir haben sehr viel Qualität im Kader, aber es war ein Geduldsspiel, das wir dank der drei Treffer zur richtigen Zeit gewonnen haben.“ Die Gastgeber agierten von Beginn an sehr defensiv, machten die Räume eng und hätten bei guten Umschaltmomenten auch in Führung gehen können.

Hudler weiß daher: „Wir haben guten Fußball gespielt, aber es hätte auch anders kommen können. Deshalb müssen wir immer konzentriert bleiben. Das hat mich in der Schlussphase etwas gestört. Mit ein wenig Pech hätten wir den Anschlusstreffer kassieren können. Dann weiß man nie, ob so eine Partie nochmals eine andere Wende gibt.“

Im Mittelpunkt standen speziell die beiden Neuerwerbungen Lukas Eder und Elias Schragl. Beide Youngsters bereiteten jeweils einen Treffer vor und erzielten jeweils ein Tor selbst. Hudler kann vor dem nächsten Meisterschaftsduell in Blindenmarkt auf einen qualitativ und quantitativ sehr großen und ausgeglichenen Kader zurückgreifen: „Ich habe 17, 18 Spieler, die ich jederzeit von Beginn an einsetzen kann. Ich kann aber leider nur elf bringen. Es taugt mir aber, dass ich hier die Qual der Wahl habe. Jeder bekommt die Chance, sich im Training aufzudrängen.“

In Blindenmark peilen die Melktaler den dritten Sieg im dritten Auswärtsspiel in Folge an, wie Hudler bestätigt: „Wir sind super drauf. Wir dürfen den Gegner aber nicht unterschätzen. Speziell in der Offensive haben sie mehr Qualität als in der Vorsaison. Ich weiß aber, wie wir sie knacken können.“