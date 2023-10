Vor Statzendorf fürchten sich die Großen

Statzendorf bleibt der Schreck der „Großen“. In der letzten Woche stürzte die Elf von Christian Hasenberger Euratsfeld vom Liga-Thron. Diesmal mussten die Amstettner Amateure dran glauben. Und das mehr als verdient. Denn die Statzendorfer waren 90 Minuten die klar bessere Mannschaft, verabsäumtes es sogar die frühe Führung schon vor der Pause auszubauen. Erst zum Schluss wurde es ein wenig eng – auch, weil Kapitän Lukas Hahn vorzeitig unter die Dusche musste. Der fehlt jetzt natürlich beim Auswärtsspiel in Loosdorf, wo es gegen das nächste Top-Team der Liga geht. „Die sind aber leider nicht Tabellenführer“, schmunzelt der Coach, um die die Loosdorfer aber schnell richtig einzuordnen, „aber natürlich Favorit. Trotzdem rechnen wir uns Chancen aus, etwas mitzunehmen. Vor allem dann, wenn wir an die Leistung gegen Amstetten anschließen können. Und vielleicht unsere Chancen endlich einmal besser nutzen.“

Pikantes Detail: Mit Michi Henickl führt ein langjähriger Hasenberger-Schützling bei den Loosdorfern Regie. Jetzt kommt's zum Wiedersehen. Die jüngsten Begegnungen auf Liga-Ebene hat der ASV übrigens gewonnen (2018/19), vor dreieinhalb Jahren gab's einen Test in der Wintervorbereitung – auch diesen haben die Statzendorfer für sich entschieden. Der letzte Loosdorfer Sieg datiert aus dem Mai 2018. Klar, dass die Scheibenpflug-Schützlinge darauf brennen, das zu ändern.