Waidhofen kann tolle Form in Punkte gießen

Dass der Umstieg von der 1. Klasse West zur Gebietsliga West kein einfacher wird, dessen war man sich in Waidhofen schon vor Beginn der Meisterschaft bewusst. Die letzten Jahre war Waidhofen ja immer knapp am Aufstieg dran, matchte sich unter anderen mit Blindenmarkt um den Titel. Auch in der Aufstiegssaison war es zu Beginn noch eher knapp, ehe es dann doch nur mehr eine Frage der Zeit war, ehe der Titel und der Aufstieg fixiert wurden. Die Spielanlage war fast immer gleich.

„Runde für Runde eigentlich das selbe Spielchen. Der Gegner stellt sich mit allen Spielern hinten rein und wir müssen versuchen die Lücke zu finden. So lief das ab. Sportlich wertvoll war das sicher nicht mehr, denn offene Spiele mit schnellem Umschaltspiel waren eine rare Angelegenheit. Das hat sich jetzt massiv geändert. Das kann ich nach drei Begegnungen in der Gebietsliga schon sagen“, zieht der Spielertrainer von Waidhofen eine erste Bilanz.

Mit Euratsfeld, Amstetten und in der letzten Runde Loosdorf bekam es der Aufsteiger durchwegs mit Mannschaften zu tun, die keinen Grund hatten, sich wie das Kaninchen vor der Schlange vor Waidhofen zu verstecken. „In dieser Liga musst du immer voll dran bleiben und deine Möglichkeiten nutzen. Gelingt dir das nicht, ist sofort der Gegner da und bestraft dich dafür. Uns kommt diese offene Spielweise durchaus entgegen, denn im schnellen Umschaltspiel können auch wir unsere Ideen und Kombinationen besser auf den Rasen bringen. Und dass der Zuschauer etwas davon hat, ist ja auch ein schöner Nebeneffekt“, skizziert Berthold Teufl.

Formkurve zeigt derzeit steil nach oben

Die Richtung stimmt. Obwohl dieses Zitat politisch bedingt nicht unbedingt ein positives Flair aufweist, trifft es auf Waidhofen derzeit zu Hundert Prozent zu. Nach der unglücklichen Heimniederlage gegen Euratsfeld und der Punkteteilung gegen die Amateure des SKU Amstetten, war es im Duell der Aufsteiger nun endlich soweit. Nach hartem Kampf, in einem schnellen, von beiden Seiten offensiv geführten Match, fuhr Waidhofen die Ernte ein. Der erste Dreier, Loosdorf wurde daheim geschlagen. Vier Punkte nach drei Runden, endgültig in der Liga angekommen. Die Bilanz könnte aber auch anders aussehen.

„Wenn man ehrlich ist, Euratsfeld hat mit dem einzigen Torschuss den Sieg gegen uns geholt. Bitter, denn wir waren zumindest ebenbürtig. Aber das ist auch eine Qualität, die sie ja jetzt laufend bestätigen. Gegen Amstetten haben wir die beste erste Hälfte ever gespielt, aber nichts Zählbares herausgeholt. Gegen Loosdorf nun der erste Sieg, hätte aber auch ein X oder eine knappe Niederlage werden können. Somit kannst du mit sieben oder acht, aber auch mit weniger als vier Punkten dastehen“, so Teufl abschließend. Ein wichtiger Faktor ist auch, dass Nikolaus Obermüller derzeit in Bestform agiert. Er sticht aus einer positiv gestimmten Mannschaft noch hervor. Der Schwede Haris Heremic kommt von Spiel zu Spiel besser in Schwung, erzielte gegen Loosdorf ein herrliches Kopfballtor. Nun geht es nach Oberndorf, dann warten drei Heimspiele.