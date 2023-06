„Wir haben keinen Angsthasenfußball gespielt“

Mit nur mageren fünf Punkten am Konto starteten die Melktaler im Frühjahr ihre Mission „Klassenerhalt“. Mit den vier namhaften Neuverpflichtungen - Christoph Graf, Nedim Becirovic, Jasmin Fejzic und Aleksander Vasic - an Bord gelang der Truppe von Neo-Coach Rainer Hudler eine fulminante Aufholjagd.

Mit sieben Siegen in Serie legten die SVO-Kicker rasch den Grundstein für den Ligaverbleib. Aufgrund von zahlreichen Ausfällen von Schlüsselspielern, unter anderem zog sich Fejzic nach sechs Partien eine langwierige Bänderverletzung zu, geriet der Motor ins Stottern. Die nötigen PS wurden nicht mehr auf den Rasen gebracht. So setzte es in den verbleibenden sechs Begegnungen fünf Niederlagen.

Eine davon, die 0:1-Pleite gegen sichtlich ersatzgeschwächte Hainfelder schmerzt Erfolgstrainer Hudler noch immer: „Das war für mich der Knackpunkt in der Rückrunde. Gegen einen solchen Gegner darfst du nicht verlieren. Danach ist uns leider ein wenig die Luft ausgegangen.“ Dies bestätigt auch der Sportliche Leiter Julian Punz: „Wenn du Woche für Woche vier bis fünf Ausfälle kompensieren musst, wird es schwierig - vor allem, wenn es die Qualitätsspieler betrifft, die wir geholt haben, um den Unterschied auszumachen. Es war wirklich eine nervenaufreibende Saison.“ Trotz der schwierigen Wochen am Saisonende ist SVO-Coach Hudler stolz auf die Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben trotz unserer heiklen sportlichen Situation keinen Angsthasenfußball gespielt und die Flucht nach vorne ergriffen. Meine Spieler haben meine Vorgaben lange Zeit perfekt umgesetzt. Natürlich hatten wir das eine oder andere Mal das Glück auf unserer Seite, aber das gehört im Fußball dazu, und haben wir uns auch erarbeitet.“