Ziel Klassenerhalt erfolgreich geschafft

Magere fünf Punkte hatten die Melktaler nach der Herbstsaison zu Buche stehen. Dank eines ausgezeichneten Rückrundenstarts und sieben Siegen in den ersten acht Frühjahrsrunden wurde schlussendlich der Klassenerhalt geschafft. Am Ende konnten sich die SVO-Kicker vier Niederlagen in den letzten fünf Partien leisten.

Trainer Rainer Hudler gesteht: „Der Klassenerhalt war ein Kraftakt aller Beteiligten, vor allem der Spieler. Der Abschluss ist uns zwar nicht nach Wunsch gelungen, aber am Ende steht das erreichte Ziel Klassenerhalt.“ Die Oberndorfer kämpften im letzten Saisondrittel mit zahlreichen Ausfällen. Dazu Hudler: „Kadertechnisch war die Situation alles andere als einfach. Wir haben viele Stammspieler vorgeben müssen. Dadurch ist uns am Ende auch etwas die Luft ausgegangen. Es überwiegt aber die Freude über den fixierten Ligaverbleib. Ich bin mir sicher, dass es nur wenige Teams gibt, die nach fünf Punkten im Herbst am Ende noch die Klasse halten können.“

Im letzten Saisonspiel bei der 0:2-Pleite in Oed/Zeillern zeigte eine extrem junge Mannschaft eine starke Leistung. Hudler betont: „Ich kann meinem Team keinen Vorwurf machen. Wir haben sehr gut gespielt, aber leider die vorgefundenen Chancen nicht in Tore verwandeln können.“ Die Melktaler gehen nun in eine kurze Sommerpause, um wieder frische Kräfte für die neue Saison zu tanken.

Apropos frische Kräfte: Die Melktaler werden in der Transferphase die eine oder andere Kaderveränderungen vornehmen, wie Trainer Hudler bestätigt: „Es wird die eine oder andere Änderung geben. In den nächsten Tagen werden wir einige Gespräche führen.“