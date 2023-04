Grein siegt im Spitzenspiel

Grein - Euratsfeld 2:1. Samuel Lehner zog sich beim Training eine Seitenbandverletzung im Knie zu. Er fehlte Trainer Vitalis Stankevicius damit in diesem Spitzenspiel der Runde. Damit sind bei Grein derzeit sechs Stammspieler mit zum Teil sehr langwierigen Verletzungen außer Gefecht. Der Start in die Partie verläuft allerdings dann ganz gut für den Gastgeber. Denn zweimal innerhalb weniger Minuten nutzt Adam Meszaros zwei Kontermöglichkeiten. Beide Male wird ein Corner den Gästen zum Verhängnis, sie werden im gegenst0ß eiskalt erwischt (2.,9.). In der Folge entwickelt sich ein flottes Match mit Chancen auf beiden Seiten. Lukas Weber scheitert aufseiten von Euratsfeld, Adam Meszaros, der in diesem Spiel Chancen auf fünf Tore hat, vergibt ebenfalls. Kurz vor der Pause gelingt dann Lukas Weber doch der Anschlusstreffer für die Gäste. In der 40 Minute erzeilt er das 1:2. Zuvor wurde aber schon ein Tor zum möglichen 3:0 für Grein wegen Foulspiel nicht gegeben. In der zweiten Hälfte stellt Grein um. 5/4/1 lautet das System, oder wie es Grein-Trainer Stankevicius formuliert: „Wir haben einen Bus vor das Tor geparkt.“ Euratsfeld ist bemüht, hat mehr Ballbesitz, kann jedoch die Möglichkeiten nicht nutzen. Grein lauert auf Konter, kann diese jedoch nicht gefährlich ausführen. Es bleibt beim 2:1 - erster Heimerfolg für Grein in der Rückrunde.

Vitalis Stankevicius, Trainer TSV Grein: „Zwei gleichwertige Mannschaften haben sich ein gutes Spitzenspiel geliefert. Wir wollten bei 2:1 unsere Abwehr festigen, nichts mehr zulassen. Leider habe ich immer weniger Spieler der Stammelf zur Verfügung. Die Personalsituation ist mehr als angespannt.“

Anton Saric, Trainer SCU Euratsfeld:„Wir bemühen uns, hauen uns rein. Alleine wir belohnen uns nicht dafür. Schade für die jungen Spieler, aber bei den zwei schnellen Gegentoren müssen wir zu einem taktischen Foul im Mittelfeld greifen. Da fehlt uns etwas die Routine.“

Statistik:

Grein - Euratsfeld 2:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (2.) Meszaros, 2:0 (9.) Meszaros, 2:1 (40.) Wagner

Karten: Stöger (57., Gelbe Karte Kritik), Kloibmüller (64., Gelbe Karte Foul), Henikl (60., Gelbe Karte Foul), Szabo (87., Gelbe Karte Unsportl.), Meszaros (93., Gelbe Karte Foul), Pilz (35., Gelbe Karte Kritik)Reisinger (21., Gelbe Karte Foul), Raab (32., Gelbe Karte Foul)

Grein: Meszaros, Pils, Rapolter, Szabo, Pilz, Temper Mario, Gubi, Wurzer Andreas (56. Killinger), Henikl (90. Temper), Kloibmüller, Kerschbaummayer

Euratsfeld: Tröscher (59. Hammerl), Redl, Wagner (68. Olbrich), Rottenschlager (86. Zeilinger), Lueger, Etlinger, Weber, Latschbacher, Raab, Reisinger (68. Salzmann), Weislein

170 Zuschauer, Schiedsrichter: Stefan Pleininger