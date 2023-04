Grein verliert erneut

Werbung

Grein - Oberndorf 1:2. Der Gastgeber überlässt Oberndorf zunächst die Spielgestaltung, will sein Glück im Konter suchen. Der Spielplan geht aber nur teilweise auf. Denn die Elf von Trainer Vitalis Stankevicius vergibt drei hochkarätige Kontermöglichkeiten in der ersten Hälfte. Zudem Gelingt Oberndorf mit der einzigen Chance in der ersten Hälfte die Pausenführung. Daniel Punz zieht volley ab (43.). Dieser Treffer hatte einen ruhenden Ball als Vorgeschichte. Grein kassierte in den bisherigen zwei Partien vier von fünf Gegentoren aus Standards. Oberndorf nimmt diese Knappe Führung mit in die Kabine.

Zwei ruhende Bälle sorgen für Auswärtssieg

Acht Minuten nach Wiederbeginn sorgt erneut ein ruhender Ball für ein Gegentor der Heimmannschaft. Ein Elfertor von Nedim Becirovic sorgt für die 2:0 - Führung der Oberndorfer. Grein muss nun gegen sehr defensive Gäste die Lücken suchen. Dies gelingt eine Viertelstunde vor dem Ende. Ein Lochpass in die Schnittstelle und Adam Meszaros netzt ein. Der Abwehrriegel von Oberndorf hält in der Folge bis zum Schlusspfiff. Der zweite Erfolg für den Herbstletzten verbessert die Ausfgangsposition im Abwehrkampf erheblich.

Vitalis Stankevicius, Trainer TSV Grein: „Bei uns ist derzeit leider etwas der Wurm drinnen. Wir brauchen jetzt unbedingt ein Erfolgserlebnis, um wieder Freude am Spiel zu haben.“

Tore: Heim Adam Meszaros (76.), Gast Nedim Becirovic (53.), Gast Daniel Punz (43.)

Grein: Marco Gubi, Lukas Pilz, Mario Temper, Robin Rapolter, Marek Szabo, Samuel Lehner, Adam Meszaros, Felix Pils, Alexander Rupp, Thomas Kloibmüller, Niklas Killinger, Sebastian Krammer, Andreas Wurzer, Robin Kerschbaummayer, Bernhard Temper, Matthias Henikl, Matthias Henikl (27. statt Niklas Killinger), Bernhard Temper (84. statt Matthias Henikl)

Oberndorf: Christoph Graf, Niklas Hackner, Zoran Marinovic, Lukas Puchegger, Jasmin Fejzic, Aleksandar Vasic, Nedim Becirovic, Daniel Punz, Martin Glinz, Philipp Penzenauer, Harald Punz, Christopher Dollfuß, Christoph Teufl, Benjamin Hayden, Fabian Hebenstreit, Alexander Stöhr, Benjamin Hayden (56. statt Philipp Penzenauer), Fabian Hebenstreit (67. statt Daniel Punz), Christoph Teufl (90. statt Aleksandar Vasic)

Karten: Thomas Kloibmüller (50. Gelb Foul), Niklas Hackner (23. Gelb Foul), Christoph Graf (44. Gelb Unsportl.), Martin Glinz (49. Gelb Unsportl.), Lukas Puchegger (60. Gelb Foul)