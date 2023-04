Kematen feiert Derbysieg

Werbung

Kematen - Mauer 2:1 Gleich zu Beginn der Partie lässt Zdenek Linhart eine große Möglichkeit für die Gäste aus. Nach einer guten Stunde klappt es dann aber besser, als Michael Zarl bei einer Ecke zur Stelle ist und den Gästen die Pausenführung beschert. Dass diese mit 1:0 eher knapp ausfällt ist auch dem Umstand geschuldet, dass Mauer in der Schlussphase der ersten Hälfte noch einen Sitzer auslässt. Kematen bleibt in dieser Phase zwar dran, richtig zwingende Möglichkeiten folgen aber erst nach der Pause.

Kematen dreht Spiel

Ein Doppelschlag kurz nach Wiederbeginn dreht die Partie. Zweimal ist es Kilian Koger, der an beiden Toren beteiligt ist. In Mionute 54. reagiert er bei einem Gestocher am schnellsten, vier Minuten später bedient er Martin Janecka. Spiel gedreht. Auf tiefem Boden kann der Gastgeber den Sieg am Ende ins Trockene bringen.

Thomas Hörlesberger, Trainer ASK Kematen: „Übers ganze Spiel gesehen hatten wir mehr Spielanteile und Chancen. Es war sehr knapp, aber ich denke der Sieg geht so schon in Ordnung.“

Stefan Nestl, Trainer SVU Mauer: „Wir machen leider in den spielentscheidenden Phasen die Tore nicht, Kematen aber schon. Die haben ihre wenigen Möglichkeiten genutzt. Das war heute der Unterschied.“

Statistik:

Kematen - Mauer-Öhling 2:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (35.) Zarl, 1:1 (54.) Koger, 2:1 (58.) Janecka

Karten: Haider (64., Gelbe Karte Unsportl.), Koger (37., Gelbe Karte Unsportl.), Dorninger (34., Gelbe Karte Unsportl.)Kreuzer (72., Gelbe Karte Unsportl.), Schweighofer (76., Gelbe Karte Foul)

Kematen: Janecka, Kohler (80. Wilhelm), Bauer, Eimer, Koc, Matzenberger, Schachner, Koger (87. Harreither), Nagelstrasser, Dorninger (91. Dallhammer), Haider

Mauer-Öhling: Linhart, Rudelstorfer, Kreuzer, Pfleger Julian (80. Lehner), Antunovic, Jandl, Zarl (85. Vielmetti), Schweighofer, Andjelkovic, Stöffelbauer, Becksteiner

202 Zuschauer, Schiedsrichter: Stefan Pleininger