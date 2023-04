Das war der fünfte Streich

Kematen - Oberndorf 1:3. Von Beginn an ist Oberndorf in diesem Match die aktivere und etwas bessere Mannschaft. Trotzdem gelingt Kematen das erste Tor. Eine Flanke von Martin Janecka befördert Tobias Haider in der 38. Minute zur Führung des Gastgebers ins Tor. Danach hat Kematen gleich zweimal die Möglichkeit, um den Vorsprung auszubauen. Diese werden jedoch vergeben. Damit war im Waldstadion aber das Pulver der Heimischen verschossen. Oberndorf, das bereits während der ersten Hälfte, trotz Rückstand, mehr vom Spiel hatte, dreht nach der Pause das Match. Ein hoher Ball über die Abwehr von Kematen und Torjäger Nedim Becirovic ist zur Stelle (68.). Dann geht es im Zehn-Minuten-Takt weiter. Martin Glinz setzt einen Flankenball der alle überrascht, denn dieser segelt ohne weitere Berührung ins Tor. Und schließlich legt Becirovic noch einen drauf - 3:1 vier Minuten vor dem Ende. Kematen hat bei 1:2 zwar noch einmal die Gelegenheit zum Ausgleich, der Ball wird aber auf der Linie abgewehrt.

Thomas Hörlesberger, Trainer ASK Kematen: „Oberndorf war das gesamte Spiel über stärker. Wir hatten nach dem Führungstreffer unsere beste Phase, konnten jedoch nicht weiter treffen.“

Statistik:

Kematen - Oberndorf 1:3 (1:0)

Torfolge: 1:0 (38.) Haider, 1:1 (68.) Becirovic, 1:2 (79.) Glinz, 1:3 (86.) Becirovic

Karten: Nagelstrasser (36., Gelbe Karte Foul), Dorninger (26., Gelbe Karte Foul), Dorninger (77., Gelb/Rote Karte Foul)Puchegger (84., Gelbe Karte Foul), Schuhmeier (72., Gelbe Karte Foul)

Kematen: Bauer, Schachner (82. Härtinger), Matzenberger, Haider (65. Schattleitner), Dorninger, Wilhelm, Eimer, Koc, Koger (78. Harreither), Janecka, Nagelstrasser

Oberndorf: Graf, Tanzer (65. Schuhmeier), Hackner, Marinovic (44. Hebenstreit), Becirovic (87. Teufl), Vasic, Puchegger, Punz, Fejzic (87. Hayden), Penzenauer (65. Rentenberger), Glinz

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Robert Weber