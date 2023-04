Dritter Sieg en suite

Werbung

Kematen-Oed 1:2. Von Beginn an übernehmen die Gäste die Initiative in diesem Derby. 200 Zuseher im Waldstadion sehen im Duell zweier bisher nur Siege geöhnte Mannschaften ein rassiges und schnelles Derby. In dem Oed in der ersten Hälfte einige Hochkaräter auslässt. Einmal rettet die Latte für Kematen, weiters geht ein Schuss nur hauchdünn vorbei. Der verdiente Führungstreffer fällt genau nach einer Viertelstunde.

Kleiner Mann ganz groß

Leo Zefi verlängert eine Flanke per Kopf ins lange Eck. Ein seltenes Vergnügen, da Zefi ja nicht gerade als Offensivstürmer mit Gardemaß gilt. Diesen knappen Vorsprung nimmt Oed zum Pausentee mit in die Kabine. Punkt 12 Uhr wird Hälfte zwei angepfiffen. Die Charakteristik des Spiels ändert sich nicht wirklich. Kematen ist zwar bemüht, kommt aber zunächst einem Tor nur selten nahe. Anders präsentieren sich die Gäste. Jiri Valenta taucht wieder einmal in der Torschützenliste auf. Nachdem er bereits viele Möglichkeiten liegen gelassen hatte, passt es eine Viertelstunde vor dem Ende bei einem Angriff über links - 2:0 nach 74 Minuten. Doch Kematen bringt noch einmal Spannung in die Partie. Und zwar in Form eines Treffers durch Elias Dorninger, der bei einer Flanke schlecht gedeckt wird. Am verdienten Sieg von Oed kann aber auch dieses Tor nichts mehr ändern.

Rudolf Lang, Trainer USV Oed/Zeillern: „Wir wussten, dass es ein sehr schwieriges Match wird. Kematen zeigte im Frühjahr gute Leistungen. Aber aufgrund der Mehrzahl an Möglichkeiten haben wir uns diesen Sieg, der auch durchaus höher hätte ausfallen können, verdient.“

Statistik:

Kematen - Oed / Zeillern 1:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (15.) Zefi, 0:2 (74.) Valenta, 1:2 (80.) Dorninger

Karten: Dallhammer (90., Gelbe Karte Foul)Aigner (86., Gelbe Karte Unsportl.), Zefi (83., Gelbe Karte Foul), Steinkogler (49., Gelbe Karte Foul), Pesek (40., Gelbe Karte Foul), Preuer (30., Gelbe Karte Foul)

Kematen: Haider, Bauer, Koger (68. Schattleitner), Koc, Nagelstrasser, Schachner (72. Wilhelm), Matzenberger, Anic (73. Dallhammer), Janecka, Dorninger, Kohler

Oed / Zeillern: Zefi (83. Mühlböck), Steinkogler (53. Stockinger), Elias, Mayrhofer, Pesek (72. Zefi), Steinkogler (53. Stockinger), Vejzovic, Valenta, Preuer (53. Spindler), Aigner, Capek

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Alen Viljusic