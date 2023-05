Abschied überrascht

Derbystimmung, ja, vor allem aber herrschte Verwunderung am Freitagabend im Schuberth-Stadion: Beim Heimspiel der Melker gegen Oberndorf saß Trainer Genadi Petrov plötzlich auf der Tribüne statt auf der Trainerbank.

Der Spitzenreiter der Gebietsliga West und Petrov haben sich getrennt. Und das überrascht. Petrov hat nach dem Abstieg ein neues Löwenrudel aufgebaut – ein Löwenrudel, das sich durch die Liga geschossen hat, in der ersten Gebietsliga-Saison gleich Herbstmeister geworden ist und nun drauf und dran ist, wieder aufzusteigen.

„Auffassungsunterschiede“ zwischen Mannschaft und Petrov gibt der Verein offiziell als Grund an. Und wenn's zwischen Team und Trainer nicht mehr passt, ist nun einmal der Trainer das schwächste Glied in der Kette – egal in welcher Phase der Saison und egal was der Tabellenstand sagt. Das ist nachvollziehbar, aber nach den höchst erfolgreichen letzten Monaten und sechs Spiele vor dem möglichen Titel den Trainer zu wechseln, ist doch sehr erstaunlich.