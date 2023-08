Ansage an die Konkurrenz

Die Vorbereitung ist Geschichte, nun will jeder wissen, wo er steht. Die Papierform ist die eine Sache, das Ergebnis am Platz die Wahrheit. Und diese präsentierte Grein auf beeindruckende Weise. Auch wenn Gegner Kematen als Außenseiter in diese Partie ging, so muss man erst einmal ein halbes Dutzend an Toren machen.

In den Tests konnte Grein in sechs Begegnungen nur zweimal als Sieger vom Feld gehen. Das lag aber auch an starken Gegner wie Seiten-stetten, Naarn oder Mitterkirchen. Elf Tore in sechs Testspielen, gleich sechs im ersten Meisterschaftsspiel. Ein Ausrufezeichen. Auch wenn mit Statzendorf, Oed, Oberndorf oder Euratsfeld die Konkurrenz ebenfalls einen guten Start hinlegte, so sticht ein 6:0 doch heraus. „Wir denken von Spiel zu Spiel, wollen am Ende sehen, was herauskommt. Ziel ist, mehr Tore zu schießen, weniger zu bekommen“, sagt Trainer Vitalis Stankevicius.

Kurz gefasst: Es zählt im dritten Anlauf nur Platz eins.