Balsam für die Seele

Die Gebietsliga West ist nichts für schwache Nerven. Gesichertes Mittelfeld? Von wegen. Sowas gibt's nicht in dieser so ausgeglichenen Spielklasse. Und so ist der ATSV Schönfeld als Tabellenachter noch längst nicht am rettenden Ufer. Umso wichtiger war der „Dreier“ gegen Oed.

Selbst Trainer Christian Hasenberger räumt ein: „Der Druck ist enorm groß.“ Druck, mit dem die Wienerwald-Elf umgehen muss. Dass sie es drauf hat, zeigte die Truppe am Wochenende. Der Sieg im Nervenkrimi gegen die Elf aus Oed verschafft Schönfeld ein wenig Luft. Wichtiger noch: Der Erfolg poliert das ein wenig angeknackste Selbstvertrauen wieder auf. Gerade vor dem schweren Gang nach Grein tut's gut, das Gefühl des Siegens wieder zu spüren. Auswärts werden die Bäume nicht, zwei Stammkräfte sind gesperrt. Wichtiger als einzelne Etappen ist der Zieleinlauf. Daran wird sich der ATSV Schönfeld messen lassen. Wenn am Ende eine weitere Gebietsliga-Saison steht, hat sich das Zittern gelohnt.