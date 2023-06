Bauchfleck oder Salto?

Unverhofft kommt oft. Das gilt auch für den Fußball. Man könnte auch sagen: Totgesagte leben länger. Beide Lebensweisheiten treffen in der Endphase der Meisterschaft auf Grein zu.

Denn mit großen Ambitionen in die Rückrunde gestartet, legte die Elf von Trainer Vitalis Stankevicius in den ersten Runden einen Bauchfleck hin. Eine Niederlagenserie beendete vorübergehend alle Titelträume. Zwischendurch glaubte eigentlich keiner mehr, dass Melk noch abzufangen wäre. Diesen Bauchfleck könnte der derzeitige Zweite in der Tabelle nun alsbald in einen Jubelsalto verwandeln. Nachdem der Rückstand auf Melk immer größer wurde, einige Verletzungen der Greiner Truppe zusetzten, standen die Zeichen nicht auf Jubel und Meistertitel. Doch der Gebietsligist blieb immer hartnäckig, sammelte weiter fleißig Punkte.

Auch wenn einige knappe 1:0-Siege wenig Glanz in die Hütte brachten, könnte diese am Ende wieder brennen.