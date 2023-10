Den Schaden begrenzen

Nur nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern: Diese Devise haben die Schönfelder fürs Herbstfinish ausgegeben. Das wird schwer genug. Blindenmarkt und Kematen sind dem ATSV auf den Fersen. Und in den noch ausstehenden Runden warten allesamt Teams aus den Top Vier. Klingt nach Schadensbegrenzung, ehe es in der Pause ans Aufräumen geht.

Denn ohne Kaderkorrekturen wird's nicht gehen beim ATSV. Zwar gelang es zuletzt, die Abwehrkette ein wenig zu stabilisieren. Das 0:3 gegen Hainfeld war dann aber wieder ein Rückschlag. 30 Gegentreffer sind der absolute Negativwert in der Gebietsliga West, legen den Handlungsbedarf nahe. Um im Abstiegskampf zu bestehen muss zumindestens ab und an die Null stehen. Und um langfristig zu bestehen, muss so bald wie möglich die Trainerfrage geklärt werden. Kann Michael Fenk vom Interimscoach zum fixen Chef mutieren? Das wird auch davon abhängen, wie gut die „Mission Schadensbegrenzung“ in den letzten Herbstrunden gelingt.