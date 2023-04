Der Weg stimmt

Werbung

Überwintern musste der SV Oberndorf in der Gebietsliga West noch mit der Roten Laterne. Doch diese ist nach drei Runden schon wieder Geschichte. Und das deutlich: Sieben Punkte Vorsprung auf Biberbach sprechen eine deutliche Sprache.

Nicht nur die Verpflichtung von Jungtrainer Rainer Hudler war ausschlaggebend. Auch in allen Mannschaftsteilen gelang es, routinierte Spieler zu engagieren. Zudem kehrte Lukas Puchegger nach seiner Verletzung wieder zurück. Bereits in der Vorbereitung deutete sich ein verbessertes Oberndorf an. Nach den ersten drei Meisterschaftsrunden der Rückrunde mit ebenso vielen Siegen hat das Team die Form der Vorbereitung auch die Meisterschaft mitgenommen.

Der eingeschlagene Weg sollte den Klassenerhalt sichern. Mit jedem Sieg steigen auch das Selbstvertrauen und die damit einhergehende Selbstverständlichkeit im Spiel der Oberndorfer.