Fokus wieder schärfen

Zwei Niederlagen in Serie. Ein Gefühl, das dem abstiegsbedrohten Gebietsligisten Oberndorf im Frühjahr nur selten bekannt war. Die Truppe von Trainer Rainer Hudler musste nach dem 0:1 gegen Hainfeld eine deutliche 1:4-Schlappe gegen Euratsfeld einstecken. Der positive Lauf im Frühjahr ist damit drei Runden vor dem Schluss endgültig gestoppt. Dabei liegen die Oberndorfer immer noch an der zweiten Stelle in der Rückrundentabelle.

Ganz durch ist der Drittletzte jedoch nicht. Zwar ist die Anzahl der Absteiger noch nicht gewiss, aber sollten zwei Teams den Gang nach unten antreten müssen, dann sind Blindenmarkt und Oberndorf immer noch gefährdet. Daher muss gegen Statzendorf nicht nur ein Punkt her, sondern ein Sieg. Zudem wartet dann noch das direkte Duell mit Blindenmarkt. Daher gilt es bei Oberndorf in den letzten Wochen noch einmal den Fokus zu schärfen, um das herumgeisternde Abstiegsgespenst endgültig zu vertreiben.