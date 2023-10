Leistung bestätigen

Loosdorf, der überlegene Aufsteiger aus der 1. Klasse West/Mitte, spielt auch in der Gebietsliga West stark auf.

Die Mannschaft von Coach Michael Scheibenpflug hat nach acht Runden schon 13 Punkte, liegt nur drei Zähler hinter dem Tabellenführer Euratsfeld - den der ASK zuhause besiegte – und gewann nun auch in Oed beim Tabellendritten.

Dazu stellt man mit 20 Toren die beste Offensive der Liga. Und dass, obwohl der absolute Top-Torschütze der vergangenen Saison Markus Gruber abgewandert ist. Doch der ASK hat dies abgefedert.

Natürlich gehört zur Wahrheit auch, dass man in der Defensive noch nachjustieren muss.

Das heißt nun, dass der ASK in den nächsten Runden „vermeintlich“ leichtere Aufgaben vor der Brust hat. Wenn am Freitag gegen Oberndorf ein Derbysieg gelingt, ist den Loosdorfern in den kommenden Wochen nahezu alles zuzutrauen. Kann man die Leistung auch gegen Teams aus der unteren Tabellenregion bestätigen, dann ist für den ASK viel möglich.