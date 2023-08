Richtige Schrauben

Vor gut einem halben Jahr sah es beim Gebietsligisten Oberndorf trist aus. Mit der Roten Laterne im Gepäck ging es in die Winterpause.

Anstatt sich seinem Schicksal zu ergeben, nahm der Gebietsligist die Zügel in die Hand. Gab mit Rainer Hudler einem jungen aufstrebenden Trainer das Vertrauen und verstärkte sich auch gezielt am Transfermarkt. Das Resultat: Der Klassenerhalt wurde souverän geschafft. Eine Zeit lang waren die Oberndorfer sogar die beste Frühjahrsmannschaft, bis gegen Ende der Verletzungsteufel die makellose Bilanz zunichte machte. Dennoch: Der Klassenerhalt war geschafft. Zwar verließen drei Winterneuzugänge Oberndorf wieder, doch anscheinend haben die Verantwortlichen wieder an den richtigen Schrauben gedreht. Denn mit dem klaren Auftaktsieg hat nicht einmal Trainer Rainer Hudler gerechnet. So transformierte Oberndorf innerhalb eines halben Jahres vom Abstiegskandidaten zum Titelaspiranten.