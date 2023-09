Stabilisation gefragt

Oberndorf startete perfekt in die Gebietsliga-Saison. Doch in den letzten beiden Partien setzte es erste Kratzer. Gegen Waidhofen musste die Truppe von Trainer Rainer Hudler noch in den allerletzten Minuten den Ausgleich hinnehmen.

Gegen Wallsee folgte eine 1:2-Niederlage, wobei die Gäste laut Hudler in den ersten 60 Minuten nur körperlich anwesend waren. Erst nach einem 0:2-Rückstand drehten die Oberndorfer auf. Damit scheint der ganz große Coup, um die vorderen Plätze ein Wörtchen mitzureden, in weite Ferne zu rücken. Ein Beinbruch? Mitnichten. Denn ein Blick auf den November 2022 zeigt, woher Oberndorf kam. Am Tabellenende der Gebietsliga West krempelte der Verein mit Trainer Rainer Hudler das Team um. Dabei gelang nicht nur souverän der Klassenerhalt, sondern die Oberndorfer waren mit der jungen Truppe lange Zeit sogar beste Frühjahrsmannschaft.

Nun gilt es, sich in der Gebietsliga zu stabilisieren. Rückschläge natürlich mitinbegriffen.