Ungebetener Gast in Schönfeld

Ob Biberbach oder Blindenmarkt: Die vermeintlichen Nachzügler punkten und punkten. Und setzen damit Schönfeld gehörig unter Druck. Womit beim ATSV im Winter keiner gerechnet hat, ist eingetreten: Die Wienerwald-Truppe muss sich dem Kampf um den Klassenerhalt stellen. Das Abstiegsgespenst ist ein ebenso ungebetener wie unerwarteter Gast – und deshalb umso gefährlicher.

Lange Zeit schien die Truppe souverän auf Kurs Richtung Ligaverbleib. Dass es nun am Ende ganz eng werden könnte, trifft so manchen am falschen Fuß. Spätestens seit dem Wochenende sollte jedem klar sein: Jetzt geht's ans Eingemachte. Und ein Happy End für Schönfeld wird's nur geben, wenn die Kicker den Abstiegskampf auch annehmen.

Für Christian Hasenberger, der seinen Abgang im Sommer publik gemacht hat, wird das Saisonfinale zur „Frage der Ehre“. Denn mit dem Makel eines völlig unnötigen Abstiegs will sich der Erfolgscoach bestimmt nicht verabschieden.